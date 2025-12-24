Orari musei e biblioteca durante le festività e mostre in corso

PORDENONE – Durante le festività cittadini e visitatori avranno maggiori opportunità per immergersi nella cultura nelle giornate di festa: tutti i musei civici saranno aperti nelle giornate di Santo Stefano (26 dicembre) e dell’Epifania (6 gennaio), permettendo al pubblico di scoprire le numerose esposizioni temporanee in corso e le collezioni permanenti.

Inoltre apertura continuativa dal 29 al 31 dicembre e apertura straordinaria il 1° gennaio (Capodanno) del Museo Civico d’Arte di Palazzo Ricchieri e della Galleria Bertoia, un’occasione imperdibile per immergersi nelle prestigiose mostre fotografiche che fanno parte del progetto Verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.

LE MOSTRE IN CORSO

Galleria Bertoia e Museo d’Arte – Palazzo Ricchieri e

Protagoniste assolute sono le mostre dedicate a Robert Doisneau, maestro della fotografia francese e autore dell’iconico scatto “Le Baiser de l’hôtel de ville”, e ai fotografi contemporanei Olivia Arthur e Seiichi Furuya, la stagione espositiva che ha come filo conduttore la parola “leggere”. Un grande progetto culturale che offre dialoghi e corrispondenze fra i grandi maestri della fotografia internazionale e fotografi contemporanei di altissimo livello, parte integrante del dossier di Pordenone 2027. Città che sorprende.

Museo di Storia Naturale Silvia Zenari

Ospita la seconda edizione della mostra “E scende giù dal ciel”, un’esposizione divulgativa che invita a scoprire la Natività con gli occhi dell’astronomo. Appuntamento speciale domenica 28 dicembre alle ore 17:00 con “Alla scoperta del cielo”, un pomeriggio in compagnia delle Associazioni locali di Astronomia per osservazioni astronomiche con telescopi, attività aperta al pubblico di ogni età (info e prenotazioni sul sito del Comune di Pordenone).

Museo Archeologico del Friuli Occidentale – Castello di Torre

Oltre alla collezione permanente, fino all’11 gennaio 2026 è possibile ammirare la mostra “Un mosaico di storie”, realizzata in collaborazione con l’Associazione “Il Castello” e UTEA Cordenons. L’esposizione racconta il Castello di Torre attraverso l’arte musiva e i colori delle tessere di questa antica tradizione artistica.

Biblioteca Civica

Due esposizioni temporanee: “Inchiostri… ad arte. Cinque artisti nelle alchimie del segno”, che riunisce alcuni dei più affermati maestri dell’arte incisoria contemporanea italiana (Giulio Belluz, Vico Calabrò, Franco Dugo, Matteo Massagrande e Giovanni Simione), e “Riflessi sull’acqua. I paesaggi dell’anima”, mostra personale di Stefano Andrean che celebra la bellezza del territorio friulano attraverso lo sguardo poetico e vibrante dell’artista.

EVENTI E ATTIVITÀ SPECIALI: NANNA AL MUSEO E CHRISTMAS CAMP NEI MUSEI

Per chi sogna di vivere l’esperienza dei protagonisti del film “Una notte al museo”, sabato 27 dicembre dalle ore 20:00 torna la Nanna al Museo al Museo d’Arte, l’evento che ha conquistato bambini e famiglie trasformando una semplice notte in un’avventura cinematografica. Ancora disponibili gli ultimi posti (la Nanna al Museo di Storia Naturale è già al completo).

Inoltre, durante le vacanze di Natale, il 29,30, 31 dicembre, tre speciali giornate nei Musei Civici con attività creative, visite guidate e approfondimenti per bambini dalla 1ª alla 5ª elementare, per imparare divertendosi e conoscere le collezioni museali cittadine.

GLI ORARI DELLE FESTIVITÀ

Venerdì 26 dicembre 2025 (Santo Stefano)

Galleria Bertoia: ore 10.00–13.00 e 15.00–19.00

Museo Civico d’Arte: ore 10.00–13.00 e 15.00–19.00

Museo di Storia Naturale: ore 15.00–19.00

Museo Archeologico: ore 15.00–18.00

Dal 29 al 31 dicembre e giovedì 1° gennaio 2026 (Capodanno)

Galleria Bertoia: ore 15.00–19.00

Museo Civico d’Arte: ore 15.00–19.00

Lunedì 5 gennaio 2026

Galleria Bertoia: ore 15.00–19.00

Museo Civico d’Arte: ore 15.00–19.00

Martedì 6 gennaio 2026 (Epifania)

Galleria Bertoia: ore 10.00–13.00 e 15.00–19.00

Museo Civico d’Arte: ore 10.00–13.00 e 15.00–19.00

Museo di Storia Naturale: ore 15.00–19.00

Museo Archeologico: ore 15.00–18.00

Biblioteca Civica – Sezione Ragazzi orari potenziati

La Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica, normalmente aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, implementa gli accessi con aperture mattutine durante le vacanze scolastiche:

Mercoledì 24 dicembre: ore 9.30–12.30

Martedì 30 e mercoledì 31 dicembre: ore 9.30–12.30

Venerdì 2 gennaio 2026: ore 9.30–12.30

Un’occasione preziosa per bambini e ragazzi di accedere ai servizi bibliotecari anche in orario antimeridiano durante le festività.