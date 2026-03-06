Ortogiardino e Cucinare: sabato 7 marzo l’apertura alla Fiera di Pordenone

PORDENONE – C’è aria di primavera alla Fiera di Pordenone: si aprono sabato 7 marzo la 45^ edizione di Ortogiardino, Salone della floricoltura, orticoltura, vivaismo e la 12^ edizione di Cucinare, Salone dell’enogastronomia, manifestazioni in programma in contemporanea fino a domenica 15 marzo. Padiglioni aperti dalle 9.30 fino alle 19.00 sabato e domenica, dalle 14 alle 19 nei giorni feriali.

Alla cerimonia inaugurale, fissata per le ore 10.30 nell’arena Pordenone With Love intervengono, oltre al presidente di Pordenone Fiere Renato Pujatti, anche Alessandro Basso – sindaco di Pordenone, Michelangelo Agrusti – Vicepresidente CCIAA Pordenone-Udine e Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Enrico Fornasiero – Direttore di Area Banca Intesa Sanpaolo, Matteo Zoppas – Presidente Agenzia ITA-ICE in videoconferenza, Giovanna Bellotto – Direttrice Artistica Festival dei Giardini. Conclude gli speech Stefano Zannier – Assessore regionale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

E’ atteso tanto pubblico in fiera perché agli appassionati di giardinaggio ed orticoltura che tradizionalmente affollano Ortogiardino si affiancano i gourmet alla ricerca di prodotti di eccellenza e ricette per far bella figura in cucina, “piatto forte” dell’evento in contemporanea Cucinare. 4.000 visitatori sono in arrivo con gruppi organizzati da Slovenia e Croazia principalmente ma anche da Austria e dall’Italia. Si è chiusa alla mezzanotte di venerdì 6 marzo la promozione on line che ha staccato in prevendita più di 3.500 biglietti scontati dal sito di Ortogiardino.

Entra subito nel vivo sabato 7 marzo il programma di Cucinare nell’Arena Pordenone With Love: alle 13.00 si tiene lo show-cooking Pane, vino e poesia: un viaggio tra Ungaretti e le tradizioni gastronomiche del Friuli-Venezia Giulia a cura di Radio Punto Zero. L’incontro crea un parallelo tra i versi intrisi di memoria e umanità del poeta e la tradizione del pane, simbolo universale di vita e condivisione.

Durante lo showcooking saranno cucinati e serviti: gli gnocchi di pane, reinterpretati per evocare resilienza e poesia e le snitte, un dolce che unisce la tradizione mitteleuropea al cuore del nostro territorio. Alle ore 16.00 è in programma uno show-cooking a cura di Elisa Dorotea, una food blogger del Friuli Venezia Giulia che da circa nove anni, attraverso il suo blog “La cucina di Eli”, racconta uno stile di vita sano e una cucina semplice al passo con le stagioni, nel rispetto della natura.

Domenica 8 marzo, in occasione della giornata Internazionale della Donna, alle ore 10.00 si terrà un incontro dedicato a “La Camminata per la Vita”, un progetto che vuole commemorare le vittime di femminicidio con percorsi che toccano i luoghi dove sono accaduti i tragici eventi. In programma anche due show cooking con degustazioni di due ricette dedicate alle donne, preparate dalle Lady Chef FVG guidate dalla Chef Lume Lami e in collaborazione con il gruppo Coldiretti Donne. Modera l’evento la dott.ssa Monia Montechiarini, giurista, europrogettista e scrittrice e sarà affiancata dal rappresentante del gruppo Chei Del Moss Wanes Granzotto.

Un ruolo speciale viene riservato agli studenti dell’Istituto Flora, presenza costante agli eventi di Cucinare, che in questa occasione leggeranno al pubblico un brano tratto dal libro “A Giulia” realizzato da loro con una raccolta di pensieri dedicati a Giulia Cecchettin e presentato in occasione di Pordenonelegge 2025 durante l’incontro organizzato con il padre Gino Cecchettin.

Sempre domenica 8 marzo alle 16.00 è in programma l’incontro con Roberto Valbuzzi, lo chef di Cortesie per gli ospiti su Real Time, diventato uno dei volti più noti e amati del “gusto” in TV. Durante l’evento, organizzato da Fondazione Pordenonelegge.it, lo chef Valbuzzi, in dialogo con Valentina Gasparet, presenta “50” (Rizzoli) pagine che schiudono la storia dell’autore e della sua famiglia guidandoci attraverso luoghi, voci, stagioni e sapori che celebrano i cinquant’anni del Crotto Valtellina di Malnate, lo storico ristorante di famiglia.

Ortogiardino+Cucinare, Fiera di Pordenone 7 – 15 Marzo 2026

Orari di apertura: Lunedì – Venerdì: 14.00 – 19.00 Sabato e Domenica: 9.30 – 19.00

www.ortogiardinopordenone.it