Ortogiardino, evento con le “donne del fare”: le imprenditrici agricole raccontano

PORDENONE – “Coltivare il rispetto con le donne del fare”. Questa è la proposta che le donne della Coldiretti di Pordenone, in occasione della giornata internazionale della donna, proporranno venerdì 7 marzo, dalle 16.30, in fiera a Pordenone, nell’ambito di Ortogiardino, nello spazio Campagna Amica (padiglione 8).

Quattro imprenditrici agricole, spiegheranno come ottenere del buon cibo partendo all’allevamento e dalle coltivazioni. La casara (Sonia dell’azienda Pancotto di Caneva), la norcina (Fabrizia dell’azienda Bertin di Travesio), l’apicoltrice (Federica dell’azienda Piovesana di Cordenons) e Chiara della fattoria Gelindo dei Magredi che trasforma ortaggi e frutta in conserve e confetture.

Un laboratorio a cielo aperto per conoscere segreti, tecniche, ma anche tanto lavoro, sacrificio e dedizione che le donne sanno mettere bene in pratica.

Un incontro, tra donne imprenditrici agricole, cittadini e consumatori per scoprire che cosa ci sta dietro a un buon prodotto a chilometro zero.

Il programma prevede l’introduzione della responsabile delle donne di Coldiretti Pordenone, Francesca Muner che in proposito ha affermato: “La scelta di quest’anno vuole ribadire il rispetto per le donne e per il lavoro e nello specifico di quello del settore primario sempre di più minacciato dalla concorrenza sleale a discapito della qualità delle produzioni e del cibo a chilometro zero. Venerdì -continua Muner- ci sarà una testimonianza reale e concreta del saper fare delle donne imprenditrici agricole. Un’occasione –ha concluso- per comprendere e sostenere il nostro impegno”.

Per l’intero periodo della manifestazione Coldiretti raccoglierà le firme a sostengo della petizione per rendere obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’origine della materia prima su tutti gli alimenti in commercio in Europa.

Al termine l’aperitivo in rosa, esclusivamente con prodotti a chilometro zero del territorio.