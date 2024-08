PAFF!, successo per Paolo Mizzau. Agosto ricco di attività

PORDENONE – Ha fatto il tutto esaurito il concerto organizzato giovedì 6 agosto nell’auditorium del Palazzo del Fumetto di Pordenone con la musica della “Paolo Mizzau and the Doctor Love band”: il più noto artista Blues pordenonese si è esibito con brani originali e i più noti successi blues internazionali da lui stesso riarrangiati in modo personale.

Assieme a lui la Doctor Love band ha proposto un viaggio musicale attraverso le profondità dell’anima umana spaziando dal gospel al blues, dal delta del Mississippi a Chicago attraverso note che sussurrano segreti antichi e profonde emozioni, in un canto commovente e struggente dove dolore e gioia si intrecciano.

Lo spettacolo è stato organizzato in collaborazione con il Pordenone Blues Festival, con il quale il Palazzo del Fumetto ha stretto una convenzione per l’organizzazione e la promozione di eventi reciproci.

Le iniziative al Palazzo del Fumetto non si fermano qui. Giovedì 8 agosto alle 19.00 sarà ospite Alice Socal, tra le voci più fresche e talentose del panorama del fumetto internazionale, in un incontro con il pubblico condotto dal responsabile del bookshop Riccardo Pasqual, per raccontare la sua carriera, dai primi esperimenti fino alla sua ultima opera “Just Mom”, le differenze culturali ed editoriali di due paesi, l’Italia, dove Alice è nata, e la Germania, dove vive. Un’occasione per esplorare il ruolo della maternità, la quotidianità e l’intimità, raccontati con il suo tratto unico e ironico. Ingresso gratuito.

Il Palazzo del Fumetto ad agosto non si ferma e propone ai visitatori mostre e visite guidate per tutto il mese: negli orari di apertura (dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 21.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00) si possono ammirare l’esposizione permanente al primo piano di Villa Galvani che propone la storia del fumetto attraverso i formati pubblicati nel mondo, le mostre “Jacovitttti come non lo avete mai visto” e “Viaggio nei fumetti di Giancarlo Tenenti”.

Le visite guidate all’esposizione permanente e alla mostra di Jacovitti sono organizzate nei pomeriggi di sabato e domenica. Per informazioni e prenotazioni www.paff.it. Chiusura prevista soltanto il giorno di Ferragosto, giovedì 15 agosto.