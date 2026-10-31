PalaCrisafulli tutto esaurito: la Tinet sfida i campioni dell’Itas Trentino davanti alle telecamere Rai

PORDENONE – Il PalaCrisafulli si presenterà caloroso e festante per l’attesissimo incontro tra la Tinet e l’Itas Trentino. Pordenone ha risposto alla grande e la diretta Rai potrà documentare il primo sold out stagionale. L’obiettivo dei ragazzi di Simone Di Tommaso in questi scontri con le pretendenti allo scudetto resta sempre quello: divertirsi, proporre la massima qualità di pallavolo e migliorare sempre di più il proprio livello di gioco, resistendo alle difficoltà che inevitabilmente le corazzate propongono.

Il palmares degli ospiti è chilometrico e comprende, tra le altre cose, 6 scudetti, 5 mondiali per Club e 4 Champions League. Dopo una stagione funestata dagli infortunio la truppa guidata dall’argentino Marcelo Mendez è partita alla grande con la doppia vittoria per 3-0 ai danni di Modena e Cisterna. L’ossatura è formata dal poker azzurro composto dagli schiacciatori Lavia e Michieletto, dal regista Sbertoli, tutti campioni del mondo, e dal libero Laurenzano. Al centro il brasiliano Flavio fa compagnia al serbo Nedeljkovic, mentre il bomber è il francese Theo Faure. Nell’ultima gara lui e Michieletto sono stati i top scorer dei suoi con rispettivamente 12 e 13 punti messi a segno. Ma anche in panchina c’è tanta qualità a partire dallo schiacciatore brasiliano Adriano e dal regista gemonese Nicola Zonta.

La Tinet, dal canto suo, conta di recuperare l’acciaccato Klets ma resta anche fiduciosa se dovesse rischierare la formazione senza l’opposto di ruolo. Al netto di qualche difficoltà in attacco la squadra è apparsa molto quadrata ed organizzata e non ha sofferto contro i fortissimi battitori perugini, grazie al lavoro massacrante in seconda linea del libero Toscani e di Marttila che hanno ricevuto con percentuali eccellenti.

LE DICHIARAZIONI PREPARTITA – “Per me a Perugia è stata personalmente una grande emozione poter esordire in SuperLega da titolare. – racconta lo schiacciatore gialloblù Jernej Terpin – Ad essere sinceri è stata una partita che ho sognato di giocare tutta l’estate. Farlo con una cornice di quasi 5.000 spettatori è stato splendido. Con l’Itas Trentino sarà una gara simile a quella con Perugia per le qualità tecniche che la squadra di Mendez metterà in campo. Sono anni che Trento è una delle squadre più forti d’Italia, ma anche d’Europa e del mondo e quindi sarà un altro match nel quale non dovremo mollare un attimo, cercando di resistere, senza perdere lucidità e fiducia quando inevitabilmente il loro gioco salirà di livello. Vogliamo divertirci, come abbiamo fatto a Perugia e sono convinto che il pubblico sarà il nostro uomo in più in campo”.

“Domenica giocheremo a Pordenone, nella mia regione di origine, e la cosa mi fa particolarmente piacere perché era da tanto tempo che il Friuli non poteva contare su di una squadra nella massima serie. – è l’opinione del palleggiatore gemonese Nicola Zonta – Troveremo sicuramente un ambiente entusiasta e una squadra determinata ad ottenere la salvezza il prima possibile. Ritroverò sottorete giocatori come Katalan e Terpin, che conosco bene”.

L’INTERVISTA COMPLETA A JERNEJ TERPIN: https://www.youtube.com/watch?v=SqWu_ZtzS8M

I NUMERI DEL MATCH – Tre gli ex tra i padroni di casa, tutti con un passato a Trento: Wout D’Heer, Alberto Pol e Federico Frassanella Midolo. Tra i friulani Terpin è a 15 punti dai 1.500 con la maglia di Prata. Tra gli ospiti Riccardo Sbertoli è a 4 muri dai 300 in SuperLega, mentre a Elia Bossi bastano 6 punti per timbrare quota 1.000 in SuperLega. Daniele Lavia è a 21 punti dall’aggancio a Osmany Juantorena nella classifica all time dei migliori realizzatori di Trento. Per D’Heer l’eperienza in trentino fu la prima fuori dal Belgio e nel suo secondo anno giocò titolare nelle finali scudetto che risultarono vincenti. Faure è attualmente il quarto miglior bomber del campionato e il quinto per efficienza in attacco in una classifica dominata dai centrali trentini. Nedeljkovic è in testa e Flavio e sul terzo gradino del podio. Dai 9 metri attenzione a Michieletto con 7 ace, ma anche D’Heer si difende bene con 4. Il centrale belga è anche il secondo miglior muratore vincente della competizione.

EVENTI COLLATERALI – La partita verrà trasmessa in diretta da Rai Sport con telecronaca di Edi Dembinsli e il commento tecnico di Matteo Piano. In parallelo anche la telecronaca su VBTV con telecronaca di Mauro Rossato e commento tecnico di Luca Gagliardi. La società annuncia una particolare linea grafica per l’evento in occasione del 1 novembre. Inoltre il pubblico avrà la possibilità di votare il proprio personale MVP utilizzando, tramite QR Code, la App Mira il TOP!

La gara è prevista per le 18.00 di domenica 1 Novembre al PalaCrisafulli. Ad arbitrare sono chiamati Ubaldo Luciani di Chiaravalle (AN) e Cesare Armandola di Voghera (PV)