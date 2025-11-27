0.7 C
Partecipazione FOSF a Motor Therapy Day

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Sabato 15 novembre la Fiera di Pordenone ha ospitato il Motor Therapy Day – Acceleriamo l’inclusione, una giornata dedicata alle persone con disabilità, con sessioni di guida assistita su moto, auto da rally e go-kart biposto. L’iniziativa, molto partecipata, ha voluto mettere in evidenza come il motorsport possa diventare un terreno di incontro, libertà e inclusione.

Tra gli spazi che hanno attirato l’attenzione dei visitatori anche quello della Fondazione OSF, presente con una serie di progetti legati alla formazione e all’inclusione lavorativa. Nello stand, completamente realizzato in legno dal personale dell’ente secondo logiche “green”, sono stati esposti i prodotti creati dalle persone con disabilità del progetto “Pane e non solo”: taralli, biscotti, presine, taglieri e altri articoli provenienti dai laboratori socio-educativi.
Accanto a loro, gli studenti della sezione Automotive della scuola professionale FOSF hanno portato due motociclette assemblate con parti provenienti da autodemolizioni: un esempio concreto di Moto Recycling e di didattica orientata alla sostenibilità.

La varietà dei progetti e l’accoglienza riservata ai visitatori hanno richiamato l’attenzione del Ministro per le Disabilità, On. Alessandra Locatelli, presente alla manifestazione. Durante la sua visita allo stand, il ministro si è intrattenuto con gli educatori, esprimendo apprezzamento per le attività presentate.

La responsabile dei Servizi alla Persona della Fondazione ha ricordato che la crescita del progetto Pane e non solo è stata resa possibile anche grazie al contributo di Fondazione TIM e della Banca d’Italia, anticipando inoltre l’apertura, nei prossimi mesi, di un punto di distribuzione dei prodotti realizzati dalle Persone con disabilità.

