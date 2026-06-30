Pnlegge 2027, a Eshkole Nevo il Premio CA “Storia in un romanzo”

PORDENONE – Va allo scrittore Eshkol Nevo la 19^ edizione del Premio Crédit Agricole La storia in un romanzo, riconoscimento nato dalla collaborazione fra Fondazione Pordenonelegge e Crédit Agricole Italia. Lo annuncia il festival pordenonelegge, nel conto alla rovescia per la sua 27^ edizione, in programma quest’anno dal 16 al 20 settembre, che si presenterà ufficialmente martedì 7 luglio, a Milano.

«Il Premio Crédit Agricole La storia in un romanzo 2026 – spiegano le motivazioni – viene conferito allo scrittore Eshkol Nevo «per aver saputo trasformare la grande storia in esperienza intima, mostrando come gli eventi collettivi più drammatici e le fratture del nostro tempo si riflettano nelle vite quotidiane, negli affetti, nei desideri e nelle paure delle persone comuni. Nei suoi romanzi, Israele non è mai soltanto uno sfondo geografico o politico, ma un laboratorio umano attraversato da conflitti, speranze e domande universali. Attraverso amicizie, amori, famiglie e separazioni, Nevo racconta una società segnata dalla storia, ma ancora capace di immaginare il futuro.

Con uno stile limpido e profondamente empatico, ha dato voce alla complessità delle identità contemporanee, mostrando come dietro ogni vicenda privata si nascondano le grandi questioni della convivenza, della memoria e dell’appartenenza. In un tempo in cui il rischio è ridurre la storia a slogan e contrapposizioni, l’opera di Eshkol Nevo ci ricorda che il romanzo resta uno dei luoghi privilegiati in cui esercitare comprensione, dubbio e ascolto dell’altro, restituendo alla letteratura la sua più preziosa funzione civile».

Il Premio Crédit Agricole La storia in un romanzo è stato conferito nel tempo ad Arturo Peréz-Reverte, Abraham Yehoshua, Art Spiegelman, Alessandro Baricco, Ian McEwan, Martin Amis, Umberto Eco, Emmanuel Carrère, Javier Cercas, Wole Soyinka, Robert Harris, Svetlana Aleksievič, Olga Tokarczuk, Fernando Aramburu, Jhumpa Lahiri, Annie Ernaux, Azar Nafisi e nel 2025 a Ildefonso Falcones.

«Sono diciannove le edizioni di un riconoscimento in cui crediamo profondamente, perché custodisce un’idea cara al gruppo Crédit Agricole: la cultura è un bene comune e la letteratura, oggi più che mai, rappresenta uno spazio di libertà, di dialogo e di rispetto delle differenze – dichiarano da Crédit Agricole Italia – . Sostenere il premio La storia in un romanzo, al fianco di Pordenonelegge, significa sottolineare come le grandi domande del nostro tempo continuino a trovare nei libri un terreno d’approfondimento autentico e che il compito di un Gruppo radicato nei territori come il nostro sia anche quello di contribuire alla crescita non soltanto economica, ma anche civile e culturale delle comunità in cui opera. Premiare quest’anno Eshkol Nevo significa riaffermare questa convinzione».

Eshkol Nevo sarà premiato nell’ambito di pordenonelegge sabato 19 settembre, alle 18 al Teatro Verdi di Pordenone: riceverà anche un Tallero d’argento dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria, emblema del Premio Crédit Agricole La storia in un romanzo. moneta antesignana dell’euro, è simbolo di unione e pacifica convivenza fra i popoli. Alla cerimonia seguirà l’incontro pubblico sui legami fra il romanzo e la storia: l’occasione per dialogare dei temi cari allo scrittore israeliano, a partire dalle sue ultime pubblicazioni, edite in Italia da Feltrinelli Gramma.

Nostalgia, riedizione del romanzo d’esordio di Nevo, è uscito lo scorso gennaio: al centro del plot una coppia di due giovani ebrei, l’anno in cui il primo ministro Rabin venne assassinato; La simmetria dei desideri, rieditato lo scorso anno, è la storia di quattro amici in attesa della finale dei Mondiali di calcio, nel 1998; Legami (2024), che l’autore aveva presentato alla penultima edizione di pordenonelegge, ha ispirato il nuovo film di Nanni Moretti Succederà questa notte, in uscita nelle sale il 3 dicembre.

Eshkol Nevo è nato a Gerusalemme nel 1971.

Tra gli scrittori israeliani più noti sulla scena letteraria internazionale, insegna scrittura creativa in diverse istituzioni. I suoi libri, vincitori di numerosi premi letterari, sono stati tradotti in 14 lingue. Tra le sue opere pubblicate in Italia si segnalano Neuland (2012), Soli e perduti (2015), Tre piani (2017), L’ultima intervista (2020) e Le vie dell’Eden (2022). Per Feltrinelli Gramma è uscito Legami (2024), La simmetria dei desideri (2025) e Nostalgia (2026).