Polizia locale, continuano i blitz antidroga in centro città

PORDENONE – Non si fermano i controlli nel centro di Pordenone da pate della Polizia Locale che continua il monitoraggio del territorio con l’Unità cinofila.

Gli agenti hanno intensificato la vigilanza soprattutto nelle aree più sensibili come la zona centrale della città e la stazione degli autobus che nel fine settimana sono state teatro di un’importante operazione anti-spaccio condotta dal Nucleo Sicurezza Urbana e Polizia Giudiziaria della Polizia Locale. È stato proprio durante un controllo che il personale in divisa ha notato un movimento sospetto. Tre cittadini di nazionalità pakistana, alla vista della pattuglia, hanno tentato di disfarsi rapidamente di alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente. Il pronto intervento degli agenti ha permesso di identificarli e segnalarli alla Prefettura come consumatori di droga.

Nel corso dell’operazione, grazie all’abilità del cane poliziotto Keila il cui fiuto si è rivelato ancora una volta determinante, è stato possibile effettuare un rinvenimento di notevole entità. Nonostante l’occultamento fosse stato eseguito con meticolosa astuzia, il fiuto del cane ha condotto gli operatori a scoprire e sequestrare ben 400 grammi di hashish.

“Il successo dell’operazione – rimarca l’assessore alla Sicurezza di Pordenone, Elena Ceolin – sottolinea l’importanza strategica dell’Unità Cinofila, che è una risorsa fondamentale per garantire una maggiore efficacia nei controlli di prevenzione e repressione dello spaccio. Per questo – aggiunge l’assessore – voglio ringraziare tutta la Polizia locale, guidata dal comandante Zorzetto, che ha operato con professionalità in un anno non semplice, con carichi di lavoro e pressioni crescenti, legati a contesti complessi e a nuove esigenze della città. Nonostante questo, uomini e donne della Polizia Locale, nella fattispecie quelli dell’Unità cinofila hanno dimostrato capacità investigative, grande senso del dovere e collaborazione con tutte le forze dell’ordine”.

Le attività di controllo saranno ulteriormente implementate nelle prossime settimane, in concomitanza con il periodo delle festività natalizie.

“È la dimostrazione del nostro costante impegno sul fronte sicurezza – afferma il primo cittadino Alessandro Basso – simili operazioni ci consentono di toccare con mano la bontà dell’operato e il valore del nostro personale che a breve sarà ulteriormente rafforzato. Continueremo a spingere sull’acceleratore in questa tematica senza tralasciare nulla al caso, migliorando i già importanti livelli che Pordenone può vantare, in ambito sicurezza”.

“L’aumento del flusso di persone nel centro cittadino e l’intensificarsi dei viaggiatori che transitano nell’area della stazione degli autobus e nelle zone limitrofe richiedono una vigilanza costante per garantire un clima sereno e sicuro”, conclude Ceolin.