Pordenone 2026, Cultura del Dono: verso il Congresso Nazionale Fidas

PORDENONE – Il cammino che porterà Pordenone al centro della solidarietà nazionale inizia ufficialmente tra le mura storiche del Centro culturale di Palazzo Gregoris, in Corso Vittorio Emanuele 44. Giovedì 29 gennaio, alle ore 20.30, l’Associazione Friulana Donatori di Sangue (Afds) di Pordenone organizza un evento di avvicinamento al 64° Congresso Nazionale Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue), che si terrà in città nel mese di maggio.

Il titolo della serata è “Cultura del Dono. Scopri la passione, scienza e storia del sangue a Pordenone”. Con questo appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, l’Afds non vuole creare solamente un momento informativo, ma un vero e proprio omaggio al dono, alla propria storia associativa (che quest’anno compie 54 anni) e all’impegno nella promozione della donazione di sangue messo in campo quotidianamente sul territorio dalle 39 sezioni che compongono l’Associazione.

Ad introdurre la serata sarà il presidente di Afds Pordenone, Mauro Verardo, al quale seguirà una conversazione con il dottor Vincenzo De Angelis, già direttore del Centro Nazionale Sangue e figura di spicco della medicina trasfusionale italiana. De Angelis accompagnerà il pubblico in un “viaggio tra scienza, impegno e memorie personali”.

La cultura del dono si esprime però anche attraverso nuovi linguaggi, capaci di parlare a generazioni diverse. Per questo motivo, la seconda parte della serata sarà dedicata alla presentazione del fumetto “Corri, Gocciolina!”, un progetto editoriale firmato da Afds Pordenone che, in quasi tre anni, è stato presentato a 4.500 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Destra Tagliamento. Saranno presenti gli autori, la giornalista Milena Bidinost (testi) e il fumettista Matteo Corazza (disegni). I partecipanti avranno inoltre l’occasione di ammirare l’esposizione delle tavole originali a matita, toccando con mano il processo artistico che trasforma un’idea in un messaggio di solidarietà.

L’evento, moderato da Annamaria Poggioli, già presidente della Commissione regionale Pari Opportunità e volontaria dell’Afds, gode del patrocinio del Comune di Pordenone, ed è stata organizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e in stretta sinergia con la Somsi (Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione) di Pordenone.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di ampio respiro: tra il 15 e il 17 maggio prossimi, infatti, la Destra Tagliamento ospiterà centinaia di delegati da tutta Italia per il Congresso Nazionale Fidas, organizzato da Afds Pordenone. Il 17 maggio, in particolare, sono attesi circa 2.000 donatori per la Sfilata del Donatore che attraverserà il centro storico. Un evento di portata nazionale che trasformerà Pordenone in una sorta di capitale del dono (lo slogan è Pordenone 2026, cultura del dono, sorgente di vita), un titolo che dialoga perfettamente con la nomina della città a “Capitale italiana della Cultura 2027”.