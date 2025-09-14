19.7 C
Pordenone
domenica , 14 Settembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Pordenone è pronta per il suo Giro Podistico Internazionale

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Si prospetta una grande edizione per il Giro Podistico Città di Pordenone previsto per il suo 14° anno domenica prossima, sulle strade del centro storico della città friulana. Anche quest’anno la sfida serale sui 5 km sarà chiamata ad assegnare i titoli regionali sia assoluti che master, ma i suoi significati agonistici vanno ben al di là di questo, considerando che la manifestazione è inserita nel calendario di World Athletics, avendo quindi ufficialmente una qualifica internazionale.

I nomi si vanno assommando di ora in ora. In campo maschile il portacolori della società organizzatrice Atl.Brugnera Friulintagli, Masresha Costa con un PB di 14’27” se la vedrà con Tobia Beltrame (Sicilia Running Team) e Riccardo De Anna (Corradini Excelsior), rispettivamente 7° e 8° lo scorso anno, ma soprattutto con Stefano Benzoni (Atl.Valle Brembana), campione italiano juniores sui 5000 nel 2022 e ’23. Fra le donne spicca l’ex nazionale italiana sugli 800 Joyce Mattagliano, anche lei targata Atl.Brugnera Friulintagli, a sfidarla Greta Cerea (gs Lammari) con un personale di 17’30” e Melissa Fracassini (ARCS Cus Perugia), campionessa italiana junior sui 3000 nel 2022.

Le gare assolute saranno il culmine di un intero pomeriggio di sport allestita sul percorso cittadino di 1.666 km, con partenza e arrivo in Piazzale XX Settembre. Si inizierà alle 15:00 con gli Esordienti, per le gare valide per il circuito Coppa Provincia di Pordenone. A seguire tutte le categorie giovanili e quelle Master, con alle 18:15 la prova internazionale femminile e alle 19:00 quella maschile. Premiazioni a partire dalle 19:30, con riconoscimenti ai primi 10 classificati assoluti e oltre 80 premi di categoria. Al vincitore della categoria SM45 andrà un trofeo assegnato alla memoria di Luigi Ferrario.

Per informazioni: Atletica Brugnera, www.atleticabrugnera.com

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.