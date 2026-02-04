7.5 C
Pordenone
mercoledì , 4 Febbraio 2026
Pordenone Fiere apre SamuExpo 2026: tecnologia e imprese in primo piano

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il 5 febbraio apre SamuExpo 2026, il grande salone biennale dedicato alla metalmeccanica, alla plastica e alla subfornitura, in programma fino al 7 febbraio alla Fiera di Pordenone. Con 37.000 mq espositivi completamente occupati e oltre 540 aziende presenti in rappresentanza di 845 marchi, questa è la più grande edizione di sempre.

L’evento rappresenta un punto di riferimento nazionale e internazionale per le imprese manifatturiere offrendo loro un’opportunità concreta di business, networking e aggiornamento tecnologico. La fiera si articola in quattro saloni tematici che in passato erano manifestazioni autonome di grande successo per Pordenone Fiere: SamuPlast per la plastica, SamuMetal per macchine utensili e automazione, SubTech per la subfornitura e Fabbrica 5.0 per digitalizzazione e industria del futuro. Accanto all’esposizione, Pordenone Fiere propone momenti di incontro e networking, tra cui cene di gala, aperitivi e dimostrazioni interattive.

SamuExpo valorizza le piccole e medie imprese, con particolare attenzione all’artigianato e alle filiere produttive italiane accogliendo collettive di imprese organizzate.

Confartigianato Imprese Veneto partecipa a Samuexpo con la settima edizione del Villaggio Confartigianato, uno spazio che ospita 25 imprese artigiane e lo stand istituzionale della Regione Veneto, Accanto agli spazi espositivi, sono presenti due aree interattive con dimostrazioni e attività continue. Un laboratorio 5.0, dove vengono presentate le ultime tecnologie per lo sviluppo delle imprese artigiane, dall’automazione intelligente alla digitalizzazione dei processi, fino alle applicazioni concrete di transizione digitale e sostenibile. C’è anche un’area dedicata agli studenti, pensata come spazio di orientamento attivo al lavoro: i giovani in visita potranno partecipare a simulazioni di colloqui, confrontarsi con imprenditori e tecnici e conoscere le opportunità professionali offerte dalle imprese artigiane, in un settore che continua a soffrire la carenza di manodopera qualificata ma che offre occupazione stabile e specializzata.

Ritorna a Samuexpo 2026 anche COMET – Cluster della Metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia che, nel suo ruolo istituzionale di coordinatore del sistema metalmeccanico regionale, rappresenta circa 5.000 imprese, oltre 72.000 occupati e 6 miliardi di euro di export. L’edizione 2026 segna un record di presenze in fiera con un intero padiglione dedicato e oltre 80 aziende COMET presenti.

“La fiera è un’occasione per creare spazi di confronto e collaborazione: proprio durante SamuExpo 2026, saranno ufficializzate due fusioni aziendali, una delle quali formalizzata di recente – racconta il presidente Comet Sergio BAREL – frutto di una semina culturale che ha portato a compartecipazioni societarie e contratti di rete. Piccolo è bello, ma strutturato è meglio perché il mercato oggi che richiede player strutturati, dimensioni, solidità, visione”. Al padiglione 8 è allestita Piazza COMET, uno spazio pensato per favorire relazioni e scambi tra espositori e visitatori. Proprio qui si tiene un’esibizione interattiva di basket che mette a confronto un giocatore umano e un robot, per raccontare in modo coinvolgente il tema dell’interazione uomo-macchina su cui il COMET scommette con convinzione.

SamuExpo Fiera di Pordenone giovedì 5 e venerdì 6 febbraio dalle 9.30 alle 18.00,
sabato 7 febbraio dalle 9.30 alle 17.00.
L’ingresso è gratuito, riservato agli operatori professionali, con registrazione online su www.samuexpo.com o direttamente in fiera.

