Pordenone Pedala, inaugurate corsa e mostra fotografica in una cerimonia al Meduna

PORDENONE – E’ stata inaugurata nei giorni scorsi la mostra fotografica allestita al centro commerciale Meduna, una delle iniziative collaterali più apprezzate della Pordenone Pedala, inaugurata nella stessa occasione in una bella cerimonia svolta al Meduna.

Durante la presentazione, il direttore del centro Gabriele Valdevit ha proposto di includere il passaggio della carovana ciclistica tra le pertinenze della struttura. Il presidente Luigi Tomadini si è detto disponibile a valutare l’idea già dalla prossima edizione.

«Grazie a Bruno Zille per il grande lavoro nell’allestire mostre che raccontano la storia e l’attualità della manifestazione», ha detto Tomadini. Le immagini esposte spaziano dai primi anni con Demetrio Moras, fino ai più recenti scatti realizzati dai volontari, nei quali molti pordenonesi si possono riconoscere.

«Da quest’anno – ha aggiunto la presidente del centro, Antonella Popolizio – siamo anche punto d’iscrizione: un segnale forte del legame con la città».

Presente anche l’assessora allo sport Elena Ceolin, che ha portato i saluti del sindaco: «Lo sport unisce e la Pordenone Pedala è un esempio perfetto di comunità e partecipazione».

La mostra si espande anche nel centro di Pordenone e a Roveredo in Piano, con oltre 150 pannelli distribuiti tra negozi, municipio e sagra.

Intanto è operativa anche la casetta per le iscrizioni in piazzetta Cavour, che rimarrà aperta fino a domenica 7 settembre, giorno della pedalata.