20.2 C
Pordenone
giovedì , 28 Agosto 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Pordenone Pedala, inaugurate corsa e mostra fotografica in una cerimonia al Meduna

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – E’ stata  inaugurata nei giorni scorsi la mostra fotografica allestita al centro commerciale Meduna, una delle iniziative collaterali più apprezzate della Pordenone Pedala, inaugurata nella stessa occasione in una bella cerimonia svolta al Meduna.

Durante la presentazione, il direttore del centro Gabriele Valdevit ha proposto di includere il passaggio della carovana ciclistica tra le pertinenze della struttura. Il presidente Luigi Tomadini si è detto disponibile a valutare l’idea già dalla prossima edizione.

«Grazie a Bruno Zille per il grande lavoro nell’allestire mostre che raccontano la storia e l’attualità della manifestazione», ha detto Tomadini. Le immagini esposte spaziano dai primi anni con Demetrio Moras, fino ai più recenti scatti realizzati dai volontari, nei quali molti pordenonesi si possono riconoscere.

«Da quest’anno – ha aggiunto la presidente del centro, Antonella Popolizio – siamo anche punto d’iscrizione: un segnale forte del legame con la città».

Presente anche l’assessora allo sport Elena Ceolin, che ha portato i saluti del sindaco: «Lo sport unisce e la Pordenone Pedala è un esempio perfetto di comunità e partecipazione».

La mostra si espande anche nel centro di Pordenone e a Roveredo in Piano, con oltre 150 pannelli distribuiti tra negozi, municipio e sagra.

Intanto è operativa anche la casetta per le iscrizioni in piazzetta Cavour, che rimarrà aperta fino a domenica 7 settembre, giorno della pedalata.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.