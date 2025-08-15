Pordenonelegge, intelligenza artificiale sbarca con 31 eventi

PORDENONE – pordenonelegge, alla 26^ edizione ben 31 incontri AI: come l’Intelligenza Artificiale cambia le nostre vite. Lo scopriremo attraverso saggi e anteprime editoriali, ma anche e soprattutto attraverso un modo nuovo di vivere gli incontri, la poesia e un intero festival.

A pordenonelegge scopriremo l’innovativo format Societry e dialogheremo con Dante o Shakespeare, con Jane Austen, Gustave Flaubert o Alessandro Manzoni nel cyber spazio della Galleria Harry Bertoia, attraverso le installazioni interattive. Non solo: AI dialogherà con noi dedicandoci sonetti e consigli di lettura, mentre un avatar-angelo si trasformerà in volontario del festival, per tutte le informazioni pratiche. Lo spazio sarà a disposizione del pubblico del festival!

Per la prima volta a pordenonelegge si parlerà di Vivere per sempre, il folgorante saggio di Davide Sisto che esplora il nesso fra AI, la morte e l’aldilà. E indagheremo in anteprima La fortezza automatica di Fabio Chiusi: cosa succede oggi e cosa accadrà se l’AI decide chi può passare i confini. Sul piano geopolitico e di difesa internazionale, Mariarosa Taddeo (Oxford University) spiega il Codice di guerra: per comprendere l’Etica dell’Intelligenza Artificiale nella difesa. In arrivo con libri legati all’effetto AI anche Gianni Riotta, Stefano Moriggi, Alessandro Aresu e Ananyo Bhattacharya che racconterà la vita di John Von Neumann, disegnatore del primo calcolatore programmabile modernamente inteso.