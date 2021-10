PordenonePensa dedica i mesi autunnali alla finanza

PORDENONE – Martedì 19, 26 ottobre e 2 novembre, dalle ore 19 alle 20 nella sala Missinato del Comune di Pordenone, la rassegna organizzata dal Circolo culturale Eureka propone un ciclo di incontri per parlare di finanza personale, continuando il filone inaugurato quest’estate in collaborazione con l’Università di Udine, corso di Banca e Finanza, con Edufin e con il sostegno del Comune di Pordenone.

Un ciclo per chi, non avendo nessuna competenza in questo ambito, vuole conoscere le basi della finanza con cui ci troviamo ad avere a che fare ogni giorno e, insieme, capire come concetti che possono apparire lontani e complessi (come ad esempio spread, inflazione e tassi d’interesse) influenzino molto da vicino la vita di tutti i giorni.

Così, martedì 19 ottobre si svolgerà il primo appuntamento, tenuto da Enrica Bolognesi, ricercatrice in economia degli intermediari finanziari, che spiegherà in modo semplice le modalità di gestione delle finanze personali. Verranno trattati temi quali le esigenze e gli obiettivi di investimento, la relazione rischio-rendimento, la diversificazione finanziaria, la propensione al rischio dell’investitore e gli errori tipici nelle scelte di investimento.

La settimana successiva sarà invece la volta del professor Enrico Geretto, docente di Tecnica delle operazioni bancarie e di Economia e gestione bancaria, che tratterà la capacità di indebitamento delle famiglie, i mutui per acquistare o ristrutturare la casa, i prestiti personali e il credito al consumo per acquisti di beni e servizi.

A chiudere sarà il professor di economia degli intermediari finanziari Stefano Miani sul tema della previdenza, ovvero su come funziona il sistema pensionistico, i criteri con cui raccoglie i soldi e come determina quanto spetta ad ogni pensionato, nonché le possibili integrazioni pensionistiche.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, previa esibizione del Green Pass. Per non rischiare di restare senza posto è possibile prenotare compilando il modulo presente nel sito www.pnpensa.it.