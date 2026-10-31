Premio Pordenone Musica a manager culturale Barbara Minghetti

PORDENONE – Avvicinare pubblici diversi alla lirica, aprendo nuove possibilità di ascolto a ogni età, è il percorso che la manager musicale Barbara Minghetti ha sviluppato in oltre trent’anni di lavoro: proprio per questo impegno è stata premiata nella serata di ieri sul palco del Teatro Verdi di Pordenone con il Premio Pordenone Musica 2026 Educare alla Musica, un riconoscimento unico nel suo genere in Italia, che da dodici anni il Teatro Verdi e il Comune Pordenone assegnano a chi ha riservato talento e lavoro alla formazione musicale delle nuove generazioni.

Un albo d’oro che riunisce personalità come Piero Rattalino, Quirino Principe, Salvatore Sciarrino, Alfred Brendel, Edda Moser, Michele dall’Ongaro, Bruno Monsaingeon, Cecilia Gobbi, Elio, Salvatore Accardo e Massimo Bernardini.

Barbara Minghetti, attuale direttrice artistica di AsLiCo- Associazione Lirica e Concertistica ha sviluppato con Opera Education un modello di avvicinamento al teatro musicale dalla primissima infanzia all’età adulta, diffuso in Italia e all’estero. Un progetto che trova in Opera Domani una delle sue espressioni più significative, coinvolgendo scuole, insegnanti e famiglie e rendendo i bambini parte dello spettacolo. A Pordenone questa esperienza dura da diciotto anni e ha coinvolto centinaia di migliaia di bambini e ragazzi.

La serata è stata aperta dal Coro di voci bianche delle Scuole Primarie “Edmondo De Amicis” e “Gaspare Gozzi” di Pordenone sulle note di “Tutto è gioia, tutto è festa” da Rigoletto. Sul palco il Presidente del Verdi Giovanni Lessio e il Sindaco di Pordenone Alessandro Basso hanno sottolineato l’importanza di questo riconoscimento, che spicca nel panorama nazionale e ben si inserisce nell’imminente contesto di Pordenone Capitale italiana della Cultura.

Il dialogo “L’opera lirica per tutti: il futuro in scena” ha visto poi protagonista il consulente musicale del Verdi, il M° Alessandro Taverna, che con la premiata Minghetti ha ripercorso le esperienze più significative del suo lungo percorso legato alla diffusione del teatro musicale a ogni età.

Sul palco anche il tenore Gillen Muguìa e il soprano Irene Celle, accompagnati al pianoforte da Matteo Failla, che hanno proposto alcune celebri arie d’opera fino al gran finale, ancora con il Coro di voci bianche, su il “Va, pensiero” di Verdi che ha coinvolto l’intero teatro: bambini, artisti e pubblico hanno cantato assieme, restituendo il senso del progetto portato avanti dalla premiata, quello dell’opera lirica come terreno di incontro tra generazioni.

Intitolato alla docente pordenonese di pianoforte Pia Baschiera Tallon e istituito su ispirazione di Giulia Tamai Zacchi Cossetti e Giampaolo Zuzzi, il Premio è sostenuto dal main partner ITAS Mutua e dalla Fondazione Friuli, con la collaborazione della Fondazione Pia Baschiera Arrigo Tallon. Nella mattinata odierna (sabato 31 ottobre) a Barbara Minghetti è stato anche consegnato il Sigillo della Città nella Sala Consiliare del Municipio.