Primavera a Pordenone 2025: oltre 300 eventi dal 20 marzo al 20 giugno

Ritorna la “Primavera a Pordenone”, kermesse promossa dal Comune di Pordenone che per l’edizione 2025 propone un ricchissimo calendario di rassegne musicali e culturali, eventi sportivi e iniziative dedicate ai più piccoli. Una miriade di appuntamenti che animeranno la città coinvolgendo i luoghi della cultura, il teatro, i luoghi di aggregazione, gli auditorium, le piazze, gli impianti sportivi, i parchi e le aree verdi, facendo riscoprire ai pordenonesi e ai visitatori una “Pordenone che sorprende”, vitale, accogliente e moderna.

​Gli eventi di questo ampio e poliedrico contenitore culturale si svolgeranno dal 20 marzo al 20 giugno e sono stati presentati dall’Amministrazione comunale insieme alle numerose associazioni locali, che contribuiscono con impegno alla loro riuscita.

L’Amministrazione comunale sottolinea che, come già avviene per l’Estate e il Natale a Pordenone, anche la Primavera seguirà un format capace di valorizzare la città e il suo territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche sotto il profilo turistico e ambientale.

La Primavera a Pordenone infatti rappresenta al meglio la vitalità e la ricchezza culturale del territorio e gli oltre 300 eventi mirano a valorizzare la città nel suo insieme, andando oltre le singole manifestazioni. Non una semplice etichetta per raccogliere una serie di appuntamenti quindi, ma un progetto che li sostiene e li coordina, garantendo un’offerta armonica e senza sovrapposizioni.

Per soddisfare gusti ed esigenze diverse, il programma offrirà un’ampia gamma di eventi, tra cui musica, teatro, cinema, arte, letteratura, poesia, visite guidate e laboratori didattici.

​

La rassegna primaverile vede impegnato il Comune di Pordenone in azioni concrete di promozione culturale e turistica del territorio attraverso la collaborazione con i promotori dei festival e degli eventi. Il nutrito programma è reso possibile grazie alla sinergia di numerose associazioni e sodalizi pordenonesi e regionali impegnati a fare rete e sistema con il Comune per permettere di convogliare nel modo più efficace risorse, capacità intellettuali, organizzative e strutturali verso una mission unica.

​

La Primavera a Pordenone 2025 sarà promossa attraverso il sito dedicato primavera.comune.pordenone.it e i canali social del Comune di Pordenone (Facebook e Instagram). Inoltre, attraverso il QR code, chiunque potrà essere aggiornato in ogni momento sugli eventi in città. Il calendario degli eventi è in continuo aggiornamento, pertanto si consiglia di consultare assiduamente il programma.

BAMBINI E FAMIGLIE

Presso la Biblioteca civica e nelle biblioteche di quartiere sono previsti numerosi appuntamenti e in occasione delle vacanze di Pasqua, la Sezione Ragazzi della Biblioteca civica rimarrà aperta anche nelle mattine di giovedì 17 e venerdì 18 aprile (ore 9.30-12.30), oltre all’orario consueto.

Per i più piccoli ci saranno le fiabe di Nati per leggere (0-2 anni), le letture inclusive ad alta voce Piccole parole di carta senza barriere (3-6 anni) e Ti racconto una storia.

Alla Biblioteca di Torre si svolgeranno dal 18 marzo al 19 aprile gli apprezzati laboratori creativi pomeridiani per bambini Aspettando Pasqua a cura delle volontarie dell’Associazione il Castello di Torre. In programma anche spettacoli e laboratori per bambini e famiglie al Teatro Verdi e i diversi appuntamenti “Giocabimbo” con Matilde, mi racconti una storia? (0-6 anni) presso il Centro Famiglie in corso Garibaldi 8.

Il 30 marzo, nel Chiostro della Biblioteca e in sala Degan, si terrà la Festa in blu, un momento di gioco e laboratori per bambini, organizzato dalla Fondazione Bambini e autismo Onlus.

Domenica 18 maggio i più piccoli saranno attesi in piazza XX Settembre con le divertenti attività di Melarancia organizzate per celebrare la XXII giornata del gioco itinerante, quando in piazza si daranno appuntamento tanti colorati Ludobus provenienti da tutta Italia.

MOSTRE E MUSEI

Fino al 30 marzo al Museo civico d’Arte si potrà visitare la mostra “Michele Tajariol – Castelli di sabbia” e dal 6 aprile al 4 maggio, nella stessa sede, la personale dedicata a Paola Pasquaretta, nell’ambito della rassegna fotografica “Sul Guardare” che propone anche “Bruno Barbey – Gli Italiani” e “Italo Zannier – Io sono io” in Galleria Bertoia fino al 4 maggio.

Sempre al Museo civico d’Arte, dal 10 maggio al 2 giugno, “Jazzz – Mostra d’arte Contemporanea” di Andrea Venerus. Al Museo di Storia Naturale, fino al 18 maggio, “Montagne di memorie. Racconti in bianco e nero”, l’esposizione fotografica che celebra i 100 anni del CAI. In Biblioteca civica sarà invece allestita fino 24 marzo “Oltre il tempo. Pordenone ‘900”, esposizione delle tavole originali del calendario ISIA-Consorzio Universitario, mentre fino al 13 aprile si potranno ammirare gli scatti di Manoocher Deghati “Eyewitness: Iran” nell’ambito di Dedica Festival. Al Palazzo del Fumetto è in programma “Il segno di Magnus. Da Alan Ford a Tex” (dal 5 aprile al 12 ottobre), la mostra definitiva sull’indiscusso maestro che ha segnato la storia del fumetto italiano. Al Centro Culturale Casa Zanussi si terrà il laboratorio “Il risveglio dei Mammut” con Alberto Magri (22 marzo) e presso la Galleria Sagittaria, dal 7 giugno, la mostra “Alla riscoperta del Cinema Effimero: le stanze delle meraviglie”.

Inoltre, il calendario della Primavera prevede le visite guidate alla scoperta del centro storico organizzate dal Rotary Pordenone e quelle per bambini e famiglie al Museo civico di Storia Naturale (In volo con la natura il 23 marzo). Inoltre, presso il Museo Archeologico, due conferenze: la prima sul progetto di miglioramento dell’accessibilità del Museo delle Grotte di Pradis (Clauzetto) e una sulle novità emerse dai recenti studi sulle iscrizioni romane presenti nel Museo di Torre.

TEATRO, SPETTACOLI E MUSICA​

Il cartellone del Teatro Verdi durante la primavera offrirà un’ampia scelta di spettacoli ed eventi come ad esempio il Montagna Teatro Festival, il R-Devolution LAB, il Premio Pordenone Musica con l’orchestra di Salvatore Accardo, oltre a spettacoli di danza, teatro e musica. Da segnalare anche il concerto di Ermal Meta (16 maggio) e a quello del 30 maggio in occasione dei 20 anni del Teatro. Inoltre nelle giornate del 30 marzo, 6 aprile e 28 maggio avranno luogo le visite guidate al Teatro.

Al Capitol sono in programma spettacoli comici, teatrali e numerosi concerti che abbracciano diversi generi musicali. Anche l’Auditorium Concordia e l’ex Convento di San Francesco ospiteranno eventi culturali, musicali e di teatro. Nel calendario della Primavera c’è anche il ricco programma di Cinemazero con il Pordenone Docs Fest (2-6 aprile) e le serate di Cinema Muto e il Festival VideoCinema&Scuola.

In Biblioteca si terranno vari eventi culturali per adulti: dai resoconti di viaggio in Equador, Galapagos, Patagonia, Isola di Pasqua, Ghana e Togo, alle presentazioni di libri e incontri di lettura del gruppo English Book Club. Presso la Casa della Musica in Piazza della Motta, si terrà la presentazione del libro “I figli di Mirian” di Danilo Narduzzi in dialogo con il professor Piervincenzo Diterlizzi, ospite musicale Lemuri il Visionario, finalista di The Voice Senior 2024.

RASSEGNE

Per quanto riguarda le Rassegne primaverili, dal 15 al 22 marzo si svolgerà la 31^ edizione di Dedica Festival e dal 18 marzo al 9 aprile presso la Biblioteca civica si terrà Fuorigioco, incentrata quest’anno sul tema “Tanto peggio per il Nobel…quelli che non l’hanno vinto”.

Quest’anno I Teatri della Gioventù si terranno dal 4 al 6 aprile e dal 2 al 4 maggio mentre dal 10 al 31 maggio si svolgeranno incontri, i laboratori e le escursioni di Terraèxperience. Dall’11 al 21 giugno sarà la volta del festival del confronto Pordenone Pensa, organizzato dal Circolo Culturale Eureka. Grande attenzione è rivolta anche alle rassegne musicali: all’ex Convento di San Francesco la Segovia Guitar Week (dal 29 marzo al 26 aprile), dal 10 maggio al 2 giugno Jazzinsieme, dal 29 maggio al 1° giugno il Festival del Clarinetto e dal 10 al 21 giugno il Polinote Music Festival.

Imperdibili anche l’appuntamento con il Pordenone Fa Musica dell’associazione FADIESIS con I Ponti di Musica – Glasbeni Mostovi, i concerti degli allievi della scuola di musica Sinota (4-6 giugno), l’esibizione di fine anno del coro FIDAPA (9 maggio) all’Auditorium Casa Zanussi, i concerti dell’associazione Blues in Villa, oltre al grande Concerto di Primavera della Filarmonica pordenonese in programma per l’11 aprile all’Auditorium Concordia e all’ultima data di Contrappunti al Teatro Verdi (23 aprile).

TEMPO LIBERO

Nel weekend del 22 e 23 marzo avranno luogo le giornate FAI di Primavera che offriranno a tutti l’occasione per visitare luoghi e palazzi normalmente chiusi al pubblico. Il 27 marzo l’associazione Propordenone organizzerà in piazza XX Settembre il tradizionale Processo e rogo del la Vecia di mezza Quaresima, mentre l’Avis di Villanova proporrà lo stesso evento presso la Barchessa di Villa Cattaneo il 29 marzo. Il 25 aprile sarà organizzata la Fortajada al parco San Valentino e dall’1 al 4 maggio si terrà in centro città il Mercato Europeo “Pordenone chiama Europa 2025”.

Dal 13 al 15 giugno nell’area prossima al fiume avrà luogo la

tradizionale Festa sul Nonsel. Anche Pordenone Fiere partecipa alla Primavera in città con diverse proposte per tutti: Ecocasa (21-23 marzo), Naonian Tatoo & Motor Expo (12-13 aprile) e, nel weekend del 25-27 aprile, Motori d’epoca, Radioamatore Tech Expo e Nord Est Uniformexpo. E poi ancora, The Caregiving Expo (8-10 maggio) oltre all’attesissimo Naoniscon il 18 maggio.

CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI

In programma anche le celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione (25 aprile) e la festa della Repubblica (2 giugno), durante le quali la Filarmonica Città di Pordenone si esibirà con i suoi apprezzatissimi concerti itineranti per le vie del centro.

SPORT E TORNEI

Il 22 e 23 marzo si terrà il 41° Trofeo Villanova di judo. Dal 18 al 21 aprile sarà la volta del 27° Gallini Cup e nel weekend del 18-19 aprile del 43° Cornacchia World Cup, due famosi tornei di calcio e pallavolo che coinvolgono le migliori formazioni giovanili nazionali e internazionali. Nello stesso weekend si disputeranno anche il 19° Torneo città di Pordenone memorial Nicola Barattin e il 14° Torneo internazionale di calcio femminile Donna Cup a cura del Centro Sportivo Italiano. Al velodromo Bottecchia si correranno il Torneo zonale organizzato dagli Amici della Pista, due prove Master e il Torneo Aquilotti, mentre il Palasport Crisafulli ospiterà la competizione di danze caraibiche Naonis Dance Cup. Spazio alla danza anche con il 21° concorso Pordenone Danza organizzato dalla Dance Theatre School.

Il 30 marzo si terrà l’evento In marcia con Maurizio, mentre il 5-6 aprile verranno disputate presso la palestra di Vallenoncello la Coppa Italia Taolu Moderno e il 4° trofeo Libertas città di Pordenone. Presso l’impianto sportivo di Borgomeduna avrà luogo il 9° Torneo internazionale under 14 e Minirugby, mentre al Centro Lupieri di Villanova il 42° Torneo nazionale di Dama.

SOLIDARIETÀ

Grande attenzione è rivolta al mondo dell’associazionismo e del sociale per sensibilizzare l’opinione pubblica in occasione della Giornata mondiale dell’Autismo che culminerà nella Festa in blu il 30 marzo. Il 13 aprile AVIS promuoverà una raccolta fondi a favore delle associazioni di volontariato attraverso un evento musicale benefico presso l’Auditorium Concordia. Il 10 maggio l’associazione VIP Claunando animerà con giochi divertenti piazzetta Cavour e parco San Valentino in occasione della Giornata nazionale del naso rosso: sarà l’occasione per sensibilizzare sulle attività di volontariato che vengono svolte nelle corsie pediatriche.

L’11 maggio in piazza XX Settembre la Croce Rossa Italiana presenterà con lezioni informative la sua attività durante il CRI Day. Inoltre, per migliorare le competenze digitali dei cittadini di tutte le età e per rispondere ai tanti dubbi relativi alle nuove tecnologie, il 26 aprile presso il Punto Digitale Facile HUB 381 a Pordenone si terranno due corsi dedicati all’attivazione dello SPID con credenziali CIEid e all’App IO.