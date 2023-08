Progetto esecutivo per il nuovo asilo a Torre: si parte a novembre

PORDENONE – A partire dal prossimo novembre inizieranno i lavori di realizzazione del nuovo Asilo nido di Torre che sorgerà nell’area verde accanto al bocciodromo e al campo di calcio di via Musile.

Accoglierà 60 bambini, quasi una ventina in più rispetto ai 43 ospitati attualmente presso l’asilo in via Cantore, si svilupperà su 860 mq in un unico piano e sarà dotato di varie sezioni dedicate sia ai neonati che ai piccolini.

La struttura sarà bella, accogliente, energeticamente efficiente e immersa nel verde.

​

La gara d’appalto per la realizzazione di quest’opera è stata aggiudicata da un’impresa che ha presentato un progetto esecutivo migliorativo sia dal punto di vista energetico che di finiture interne.

​

Come spiega l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede «Si tratta di appalto integrato, che prevede una prima parte relativa alla progettazione esecutiva ed una seconda di realizzazione dell’opera. Il progetto esecutivo ha apportato notevoli migliorie al progetto definitivo che era stato approvato e ha consentito, come era stato chiesto nel bando di gara, di salvare un grande cedro che avrebbe dovuto essere abbattuto per realizzare un locale tecnico.

Quest’ultimo sarà quindi posto sulla copertura dell’edificio, grazie alla realizzazione di uno sfalsamento di piani, che renderà l’asilo esteticamente più gradevole ma anche più funzionale. In tal modo, oltre a preservare il grande albero, si guadagnerà spazio verde nel quale i bimbi potranno giocare all’ombra».

​Grazie all’inclinazione del tetto, sarà risolto anche il problema della sua pulizia e manutenzione. In tal modo sarà favorito il deflusso delle acque piovane e si eviterà l’accumulo di foglie dei numerosi alberi presenti tutt’intorno.

​I lavori di realizzazione inizieranno a novembre e dureranno circa un anno. L’opera godrà di un finanziamento PNRR per 1 milione 492 mila euro, mentre il Comune integrerà 508 mila euro per coprire il fabbisogno totale.

Inoltre è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione l’intervento di completamento relativo agli spazi esterni e all’area destinata a parcheggio, corrispondente a 630 mila euro che verranno finanziati dalla Regione.

​«Anche a livello nazionale – afferma il sindaco Alessandro Ciriani – si discute su come mettere in campo delle politiche che rispondano ai bisogni delle famiglie e dei bambini. Per migliorare la qualità della vita a Pordenone, il Comune crea un nuovo Asilo nido che aumenterà di 20 posti la disponibilità attuale.

Quando il nuovo Nido sarà realizzato, l’attuale asilo di via Cantore, sempre a Torre, sarà riqualificato e concesso in gestione tramite gara ad un privato con canone “popolare”.

In questo modo si garantirà un ulteriore aumento di disponibilità per i bimbi, venendo incontro soprattutto alle necessità economiche non trascurabili delle famiglie della nostra città».