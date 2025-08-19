29.3 C
Riaprono le iscrizioni ai servizi extrascolastici comunali

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Da mercoledì 20 agosto ripartiranno le iscrizioni ai servizi extrascolastici comunali di pre-accoglienza, post-accoglienza, doposcuola e trasporto scolastico per alunni e studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del comune di Pordenone.

I servizi di pre e post-accoglienza, attivi dal lunedì al venerdì, offrono ai giovani studenti che giungono ai plessi scolastici prima dell’inizio delle lezioni o che vi rimangono al termine delle stesse, la possibilità di svolgere attività ricreative, educative, ludiche e di accompagnamento in ambito scolastico.

Il doposcuola, attuato grazie al sostegno della Fondazione Friuli, fornisce ai bambini anche un supporto nell’organizzare lo studio pomeridiano in attesa di essere riaffidati ai genitori.

Oltre a questi servizi, sarà possibile iscrivere bambini e ragazzi al servizio di trasporto scolastico, dedicato agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del comune. Queste le scuole che beneficeranno del servizio: la Santa Maria Goretti di via Meduna; le scuole dell’infanzia statali di via Ada Negri, via A. Mantegna, viale della Libertà e la Cerini di via Beata Domicilla; le primarie statali Beato Odorico di via Piave, la Narvesa di via Fonda, la IV Novembre di via San Quirino, la Rosmini di via Pirandello, la Grigoletti di via Maggiore, la Lombardo Radice di via del Carabiniere e la De Amicis di via Udine (solo rientro a casa). Infine le secondarie di 1° grado Terzo Drusin di via Vesalio, Pasolini di via Maggiore (solo rientro a casa) e Lozer di via Zara.

L’iscrizione a questi servizi comunali andrà effettuata dal genitore o dall’esercente la potestà genitoriale in modalità informatica tramite SPID o CIE accedendo tramite il sito web del Comune di Pordenone (sezione “Servizi”) dove sono riportate tutte le informazioni su servizi offerti, tariffe e modalità di pagamento.

«Anche quest’anno – afferma il sindaco Alessandro Basso – la macchina amministrativa saprà dimostrarsi all’altezza delle aspettative per offrire ad alunne, alunni e genitori, tanti servizi di qualità capaci di accompagnare le famiglie nella gestione del tempo scolastico e dei momenti che precedono e seguono il suono della campanella. Anche questo dimostra quanto sia importante l’attenzione che l’Amministrazione dedica alle famiglie».

