Ricco calendario per la rassegna fotografica “Sul guardare”

PORDENONE – Dopo il grande successo delle mostre dedicate a Italo Zannier e Bruno Barbey in Galleria Bertoia e l’inaugurazione della sezione dedicata ai Contemporanei nelle sale del Museo civico d’Arte – Palazzo Ricchieri, “Sul guardare” si arricchisce di un fitto calendario di eventi e iniziative collaterali accumunate da un filo rosso: l’esercizio del guardare. Uno sguardo consapevole sul contesto territoriale in cui si inserisce creando un dialogo tra passato e presente, tra memoria storica e interpretazioni contemporanee.

“Sul guardare” e Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027

Avviato a fine dicembre 2024, “Sul guardare” è il primo progetto del dossier “Pordenone 2027. Città che sorprende” ad essere stato realizzato e rappresenta uno dei progetti “landmark”, ovvero quei punti iconici che sono il riferimento culturale del programma stesso e che incarnano l’essenza della visione di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, esplorando attraverso l’arte l’evoluzione sociale ed economica dell’Italia, con un’attenzione particolare rivolta al nostro territorio.

La rassegna è promossa dal Comune di Pordenone e organizzata e curata da Suazes, l’impresa culturale creativa pordenonese con una lunga esperienza in ambito nazionale e internazionale.

Una stagione espositiva dedicata alla fotografia in cui passato e presente si interrogano sull’esercizio del guardare come strumento di analisi, in cui a guidare il visitatore sono diversi linguaggi artistici e tre parole chiave: osservare, leggere, ascoltare.

Gli appuntamenti

In Galleria Bertoia, sabato 22 marzo alle ore 17:00, nell’ambito della mostra fotografica “Italo Zannier – Io sono io. Fotografo nella storia e storico della fotografia”, Giulio Zannier e Marco Minuz, dialogheranno con il maestro Italo Zannier, figura di riferimento per il riconoscimento della fotografia nel nostro Paese.

L’incontro, a cura del Circolo della Cultura delle Arti di Pordenone, offrirà uno sguardo privilegiato sull’universo visivo e culturale di Italo Zannier, figura di riferimento nel panorama fotografico italiano, capace di coniugare rigore scientifico e grande entusiasmo per l’immagine. Un dialogo aperto con il pubblico per scoprire la genesi della mostra e le storie che si celano dietro le immagini esposte. Un’occasione per approfondire il percorso di sviluppo del progetto espositivo attraverso racconti, aneddoti e riflessioni sulla fotografia.

Il calendario degli appuntamenti, che si susseguiranno fino a fine aprile, comprende visite guidate, conversazioni con gli artisti e un concerto. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con alcune realtà culturali pordenonesi, tra cui l’Associazione Polinote, il Circolo Culturale Eureka, il Circolo l’Obiettivo, Amici di Parco, Circolo della Cultura e delle Arti, Associazione Obliquo, Asscociazione Casablu.

Informazioni utili

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, con la possibilità di visitare le mostre al prezzo speciale di 8 euro, fatta eccezione per il concerto di Polinote, il cui costo è di 8 euro).