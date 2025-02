Salvador (La Civica) “stop a fuga cervelli e agevolazioni a nuovi nuclei familiari”

PORDENONE – “Pordenone guarda al futuro e punta sulle nuove generazioni per dire stop alla fuga dei cervelli e favorire la crescita demografica”. Lo afferma Marco Salvador che mette in campo due punti fermi nel suo programma elettorale con la sua discesa in campo a sindaco: sostegno alle tasse e spese degli universitari che sceglieranno i corsi di laurea in città (e ITS) e favorire il costo degli affitti agli under 35. Per Salvador questo è “un futuro di opportunità per i giovani e per la città”.

“La nostra lista civica si impegna a investire sul futuro dei giovani e sulla crescita del nostro territorio – chiarisce Salvador-. Per questo motivo, proponiamo un’iniziativa concreta per incentivare i ragazzi e ragazze di Pordenone a proseguire la loro formazione accademica senza barriere economiche. Tutti i ragazzi residenti nel comune di Pordenone che, dopo aver concluso il percorso scolastico delle scuole superiori, scelgono di iscriversi ai corsi promossi dal Consorzio Universitario cittadino e ITS avranno un sostegno economico per le tasse e spese accademiche. E aggiunge: “Favorire l’autonomia abitativa dei giovani è una priorità per Pordenone. Oggi, sempre più ragazzi e ragazze si trovano in difficoltà nell’affrontare le prime spese legate all’uscita dal nucleo familiare, tra cauzioni, arredamenti e costi di gestione della casa. Per questo, proponiamo l’istituzione di un contributo economico per gli under 35, destinato a chi stipulerà o ha già stipulato nel 2025 un contratto di locazione a uso abitativo nel comune di Pordenone”.

Misure queste che per Marco Salvador sono un “concreto atto di sostegno alle famiglie aiutando economicamente i giovani e le loro famiglie nel passaggio dalla scuola all’università e nel contempo è una valorizzazione del Consorzio Universitario di Pordenone rafforzandone il ruolo del polo universitario locale e rendendolo un punto di riferimento per la formazione e l’innovazione”. Prioritario per la Civica di Salvador è “fermare la fuga di talenti, incentivando i nostri giovani a restare e a investire il loro futuro nella nostra città. Questo porta a uno sviluppo del territorio: una città con più studenti universitari è una città più dinamica, innovativa e attraente per le imprese. Crediamo che questa proposta rappresenti un investimento strategico per il futuro di Pordenone e per il benessere delle nuove generazioni”.

Ciò contribuirà, per Salvador, “a sostenere l’autonomia dei giovani per costruire il proprio futuro con maggiore serenità. Ma anche per incentivare la residenzialità, favorendo la permanenza e l’insediamento di giovani nel nostro territorio, contrastando lo spopolamento e, infine, dinamizzare il mercato immobiliare, oggi in crisi: con maggiore accessibilità alla locazione significa, infatti, più domanda e più vitalità per il settore abitativo locale”.