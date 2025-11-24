5.9 C
“Sibilla e le altre”, spettacolo Fidapa di grande spessore

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Sabato 22 novembre, all’Ex Tipografia Savio, pomeriggio ricco di emozioni, dove un gruppo di socie Fidapa ha impersonato uno spettacolo in difesa della vita e della libertà delle donne.

Dopo i saluti dell’Assessora alle Pari Opportunità, Guglielmina Cucci, è intervenuta la Presidente della Fidapa Sonja Pin. Portando i suoi saluti, ha fatto presente come la violenza sia un problema sempre molto attuale, e come il numero delle donne che vengono uccise sia purtroppo in continuo aggiornamento. Come Fidapa, ha aggiunto, crediamo profondamente nel valore della cultura come strumento di emancipazione.

Il Recital “ Sibilla e le altre”, ha come promotrice e regista la Prof.ssa Giovanna Calvo di Ronco, ideato per dare voce al
coraggio e alla memoria delle donne.
La scelta delle autrici e donne che hanno saputo trasformare la loro vita in parola, ha visto Sibilla Aleramo, Virginia Woolf, Franca Rame, Marjane Satrapi, Arundhati Roy.

La regista ha scelto, per ogni autrice, un brano dove la sofferenza, la sottomissione,la trasparenza in quanto donna, la violenza fisica e la violenza psicologica, sono state motivo di ribellione nella ricerca della libertà, non solo in nome loro, ma per tutte le donne che hanno vissuto e vivono le loro stesse situazioni.

Le voci delle grandi scrittrici si sono dimostrate infatti ponti tra il dolore e la rinascita, dimostrando la forza delle donne
e la loro capacità di trasformare la sofferenza in coscienza,

I brani sono stati letti da 12 socie , pronte a dire basta ad ogni forma di violenza.
Alle letture si sono alternati brani musicali interpretati, con grande intensità, dalle socie Elena Corazza e Chiara Lo Presti,
accompagnate al pianoforte dal Maestro Alberto Ravagnin.

Questo evento , che si è concluso con un ”coro vocale”, ha voluto dare spazio, sì al dolore, ma anche alla consapevolezza delle donne e dimostrare come ogni gesto di libertà sia un passo contro la violenza. Al termine dell’evento, un omaggio da parte di Elena Corazza e Chiara Lo Presti, con il brano “Senza fine”, ad una straordinaria interprete della musica italiana, Ornella Vanoni.

Nerina Battiston

