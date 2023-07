Sostituzione delle staccionate nei parchi di Pordenone

PORDENONE – Nel 2021, quando l’assessore all’ambiente del Comune di Pordenone Monica Cairoli si insediò al suo assessorato, uno dei primi problemi che le balzò immediatamente agli occhi fu lo stato infelice delle staccionate dei parchi cittadini.

Furono subito stanziati 80 mila euro per sistemare i parchi di San Valentino, dei laghetti di Rorai e del Seminario, tutti prossimi all’acqua e legati da vincolo paesaggistico.

Allora, al fine di rispettare i Criteri Ambientali Minini del 2020, per una logica di manutenzione, di economia circolare e soprattutto per la presenza in loco di corsi d’acqua, nella sostituzione delle staccionate era parsa la scelta migliore andare verso un materiale in plastica riciclata o in pasta di legno. Purtroppo però, dopo svariati sopralluoghi, la Soprintendenza è stata irremovibile ed ha imposto la posa di staccionate esclusivamente in legno.

La scelta è ricaduta su un legno resistente all’umidità e di facile reperibilità quale il larice, che ha dovuto subire però un processo complesso di tornitura per ottenere dei pali lunghi e di eguale sezione.

​

Per tutti i tratti dei parchi interessati, si è realizzato un progetto che prevedesse anche dei plinti in larice conficcati nel terreno ed estremamente durevoli, dotati di una camicia in acciaio a protezione da eventuali marciumi del suolo.

La realizzazione di questo studio articolato è durata quasi un anno ed ora ha condotto all’installazione delle nuove staccionate.

​

Non molti sanno che la manutenzione dei ponticelli dei parchi cittadini rientra nel referato della Difesa del suolo, da pochissimo passata dalle mani dell’ex assessore Amirante, a quelle dell’assessore all’ambiente Monica Cairoli.

Quest’ultima quindi sta provvedendo ad effettuare un’urgente ricognizione di tutti i ponticelli, valutandoli singolarmente e creando una scala di intervento basata su delle priorità. L’urgenza è rappresentata dal ponte dei laghetti di Rorai, in cattive condizioni, che presto verrà sistemato.

​Afferma l’assessore Cairoli: «L’attenzione che l’Amministrazione comunale ripone nei confronti del Verde e dei parchi cittadini è costante, ma a volte la cura e la manutenzione cozzano con i lunghi tempi della burocrazia.

L’intervento di sostituzione della staccionata dei laghetti di Rorai e del parco San Valentino si è concluso con un risultato funzionale ed estetico molto bello e terminerà in questi giorni con l’installazione della staccionata nel parco del Seminario, nel tratto che conduce all’osservatorio faunistico sul laghetto».

​

Per l’autunno è programmata la sistemazione del parco Cimolai cosicché, a quel punto, tutte le staccionate dei parchi urbani saranno state revisionate.