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Tra misteri e Guerra Fredda, Paoli conquista Pordenone con “L’Ordine del Drago”

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Un viaggio tra passato e presente, dove i segreti della Guerra Fredda riaffiorano in una trama fitta di suspense: è questo il cuore dell’incontro che si è tenuto questa sera alla libreria Giunti, nell’ambito della rassegna PordeNoir, dedicato al nuovo romanzo di Gigi Paoli, L’Ordine del Drago.

A dialogare con l’autore, il direttore di PordenoneOggi Maurizio Pertegato, in un appuntamento che ha coinvolto il pubblico conducendolo nelle atmosfere cupe e avvincenti del thriller firmato dal giornalista fiorentino.

Il romanzo si apre con una scena suggestiva: l’arrivo di una nave portacontainer nel porto di Trieste, carica di misteri e presenze inquietanti. È l’inizio di una vicenda che prende forma attorno all’omicidio del direttore della Città della Scienza, un evento destinato a segnare profondamente il protagonista, il professor Piero Montecchi, neuroscienziato forense del CICAP.

Accanto al vicequestore Anna Orsini, Montecchi si addentra in un’indagine che intreccia ombre del passato e tensioni contemporanee, tra congregazioni segrete e verità mai del tutto sopite. Un percorso investigativo che si muove tra storia e attualità, mantenendo alta la tensione narrativa.

Nel corso della serata, Paoli ha raccontato la genesi del romanzo e il meticoloso lavoro di ricerca storica che ne sostiene l’impianto, evidenziando come il legame tra passato e presente rappresenti il filo conduttore dell’opera.

Un thriller serrato e ricco di colpi di scena, che punta a consolidare il successo della serie dedicata al professor Montecchi e a confermare l’interesse del pubblico per una narrativa capace di coniugare intrattenimento e profondità storica.

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