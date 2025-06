Triennale di successo per “Magnifica Montagna”: 400 eventi

PORDENONE – Sono stati presentati nella sede della Camera di Commercio di Pordenone – Udine, i dettagli della terza annualità dell’accordo di sistema tra TEF (società in house della Camera di Commercio di Pordenone-Udine), la Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio e il Comune di Meduno.

Il progetto “Magnifica Montagna”, valido per il triennio 2023-2025, mira alla promozione e alla valorizzazione dell’area montana che comprende i Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto e Meduno. Obiettivo principale del progetto, come ha sottolineato Cristiana Basso, vicedirettore di TEF e vicesegretario generale della CCIAA, è integrare e far crescere il tessuto sociale, culturale, economico e turistico delle comunità locali, puntando su un piano di promozione integrata che mette al centro sostenibilità, innovazione e interoperabilità.

Una strategia che intende rafforzare il posizionamento del brand Dolomiti Friulane all’interno di un contesto regionale che guarda con decisione al riconoscimento come Destinazione Sostenibile. Nel 2025 il progetto si rinnova con sette Top Experience, in programma tra giugno e ottobre, organizzate da Magnifica Comunità di Montagna, Comune di Meduno e TEF. Le esperienze, della durata di più giorni, sono pensate per attrarre visitatori attraverso percorsi immersivi capaci di valorizzare l’offerta turistica, culturale e ambientale dei territori coinvolti.

Secondo Silvano Pascolo, componente la Giunta camerale, «presentiamo oggi quasi 400 iniziative concentrate in un’area non particolarmente estesa: un risultato davvero rilevante. Il merito – ha proseguito – va attribuito non solo agli enti promotori, ma anche all’impegno puntuale e alla collaborazione che hanno reso possibile un programma così articolato. Organizzare un numero tanto elevato di appuntamenti richiede infatti dedizione, precisione e sinergia.

Come è stato ricordato in precedenza da Basso – ha detto ancora Pascolo – questi anni di lavoro rientrano in un accordo triennale che si concluderà nel 2025, ma che ha radici più lontane, in iniziative precedenti che già coinvolgono i Comuni di Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto e Meduno. Con questo progetto, la collaborazione si è strutturata e consolidata, diventando un vero e proprio modello istituzionale fra la Camera di Commercio e la Magnifica Comunità di Montagna. Il ruolo del Comune di Meduno – ha sottolineato – è stato particolarmente significativo: rappresenta la porta naturale della Val Tramontina e, pur non facendo parte formalmente della Magnifica Comunità, viene considerato essenziale e strategico all’interno del progetto. Una collaborazione concreta e proficua, insomma; e questo ha fatto la differenza».

Secondo Pascolo «l’adesione dei Comuni non si è limitata alla forma, ma si è tradotta in un’azione sostanziale ed efficace. Questo ha permesso di affrontare e risolvere rapidamente molte criticità, come dovrebbe avvenire ovunque, ma che nel nostro caso ha prodotto risultati tangibili. L’auspicio – ha concluso Pascolo – è che l’accordo possa proseguire, includendo stabilmente anche Meduno. Da parte nostra, come Camera di Commercio, continueremo a sostenere e, se possibile, ampliare ulteriormente questa collaborazione. Non risolveremo tutti i problemi delle aree montane, ma i risultati sono già evidenti: è aumentata la presenza turistica, si è alzata la qualità dell’offerta, sono cresciuti i pernottamenti. La Regione ha dimostrato interesse, sono segnali positivi, che ci fanno guardare con fiducia al futuro di questa iniziativa».

Il sindaco di Meduno, Marina Crovatto, che ha espresso parole di ringraziamento nei confronti di TEF «la collaborazione con la Comunità di Montagna è stata davvero fondamentale per la riuscita del progetto; volevamo promuovere il turismo e lo abbiamo fatto ottenendo risultati davvero incoraggianti: escursioni guidate, passeggiate tra i boschi, attività culturali e tradizionali, oltre a momenti di convivialità e scoperta della natura e delle tradizioni locali hanno rappresentato un’occasione perfetta per immergersi nelle bellezze delle nostre montagne e vivere esperienze autentiche in un ambiente unico.

E tutto questo ha certamente contribuito a portare benefici al territorio e ad aumentare la consapevolezza su quanto sia importante proseguire sulla strada intrapresa. Dobbiamo però estendere ulteriormente il nostro campo d’azione – ha detto ancora – mettendo in atto politiche efficaci che promuovano anche il lavoro e il vivere in montagna in modo sostenibile e realistico, sfruttando tutte le opportunità che essa ci offre. Abbiamo ancora molto da fare – ha concluso Crovatto, che ha anche sottolineato di come per la prima volta dopo molti anni il Comune abbia registrato un timido saldo positivo degli abitanti – ma credo che se lo continueremo a fare in maniera coordinata e condivisa potremo alzare l’asticella del nostro traguardo».

Dino Salatin, Presidente della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio ha ringraziato «Camera di Commercio e TEF perché questo progetto dimostra che, quando un territorio sceglie di collaborare, le condizioni per crescere ci sono tutte. Nonostante le differenze tra i nostri Comuni – ha aggiunto – siamo riusciti a costruire un calendario unitario di quasi 400 eventi, un risultato tutt’altro che banale. Coordinare 13 amministrazioni richiede impegno e visione comune, ma questo lavoro dimostra che la crescita è possibile solo facendo squadra. Abbiamo puntato a valorizzare le specificità di ogni territorio, promuovendo eventi condivisi tra Comuni limitrofi per incentivare la permanenza dei visitatori. Conoscere davvero un luogo richiede tempo, e il nostro obiettivo è che chi arriva in montagna possa fermarsi, vivere e comprendere appieno ciò che offre.

Tutto è partito da un’analisi approfondita del territorio – ha spiegato – da cui è nato il piano Vivere in montagna, di montagna, che guarda alla montagna non solo come luogo di villeggiatura, ma come spazio di vita, con le sue sfide e opportunità. Servono servizi, infrastrutture, ma soprattutto visione condivisa. Un ringraziamento va anche a Promoturismo, che presto distribuirà una guida dedicata alle Dolomiti Friulane, al Cavallo e al Cansiglio, uno strumento prezioso per rafforzare l’identità territoriale e la comunicazione turistica. La convenzione triennale volge al termine – ha concluso – ma ha dimostrato quanto sia efficace unire forze e risorse. Sarebbe un errore non proseguire: parlare di sinergie è facile, realizzarle lo è molto meno. Questo progetto è la prova che farlo è possibile, e che la strada giusta è quella della collaborazione concreta».

Il programma delle Top Experience 2025:

28 giugno – Barcis: In canoa col campione, con Daniele Molmenti

19 e 20 luglio – Claut e Andreis: A wild mind, con Andrea Bariselli

1 e 2 agosto – Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra: Un mare di cellule sotto un cielo di musica, con Emiliano Toso

2 e 3 agosto – Frisanco e Meduno: La Natura dei ragazzi, con Enrico Galiano

29 e 30 agosto – Polcenigo e Caneva: La memoria dell’acqua, con Edoardo De Angelis e Carla Vukmirovic

20 e 21 settembre – Erto e Casso e Cimolais: Il cuore della montagna, con Simone Moro

16-19 ottobre – Aviano e Budoia: Sguardi sulla Natura interiore, con Daniel Lumera, Manuela Zavan e Luga Gonzatto

A queste si aggiungono 13 micro-eventi diffusi sul territorio, che arricchiranno ulteriormente il programma con attività esperienziali, laboratori, incontri e momenti di scoperta e riflessione.

Il progetto si conferma dunque un laboratorio di buone pratiche, capace di coniugare promozione turistica e sviluppo locale, rafforzando il legame tra comunità, natura e cultura.