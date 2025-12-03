Trionfo della Pesistica Pordenone ai Tricolori Under 15 ed Esordienti

PORDENONE – La Pesistica Pordenone ha vissuto un weekend trionfale alle finali dei Campionati Esordienti e Under 15, svoltisi a Roma, presso il Centro Sportivo Militare della Cecchignola, con un risultato storico: tutti e otto gli atleti in gara sono saliti sul podio, conquistando numerosi titoli italiani e la vittoria nella classifica nazionale a squadre femminile in entrambe le classi.

A inaugurare il successo è stato Mattia Bertossi, protagonista di una gara impeccabile con 54 kg di strappo e 75 kg di slancio, che gli sono valsi tre ori e il riconoscimento come miglior atleta maschile Under 13 dell’intera manifestazione. “Mattia è un grande atleta di prospettiva per il futuro e fa davvero ben sperare”, ha dichiarato Luigi Grando, tecnico della Pesistica Pordenone e del GS Esercito.

Subito dopo è arrivato il titolo italiano di Giorgia Segato, capace di rimontare nello slancio con 47 kg dopo uno strappo incerto, conquistando così il suo primo Tricolore. “Giorgia è da poco nella famiglia della Pesistica Pordenone, ma si può ben dire che ha già dimostrato grande carattere”, ha aggiunto Grando.

Grande prova anche per Matilde Tomè, impegnata nella categoria Under 15, che con 60 kg di strappo e 72 kg di slancio ha ottenuto tre bronzi, firmando la miglior gara della sua carriera. “Quella di Matilde è stata senza dubbio la sua miglior prestazione di sempre in una categoria molto competitiva”, ha commentato l’allenatore.

La giornata di domenica ha visto in pedana cinque atlete, tutte medagliate. La giovanissima Andreasara Vicenzutto ha esordito nella sua prima gara nazionale conquistando un oro nello strappo e due argenti, mentre Aurora De Anna, nella categoria +69 kg, ha portato a casa un oro e due bronzi, confermandosi una delle giovani più promettenti del gruppo.

I titoli italiani sono arrivati anche grazie alle due atlete reduci dagli Europei Under 15: Carlotta Cavaliere (nella foto in alto), che ha dominato con 70 kg di strappo e 93 kg di slancio, e Vittoria Turchet, che ha firmato una gara combattutissima con 86 kg di slancio all’ultimo tentativo, conquistando il titolo. A completare un podio di altissimo livello è arrivato l’argento di Alessia Bellia, con 70 kg di strappo e 78 kg di slancio, atleta da poco entrata nel gruppo ma già in crescita costante.

“Abbiamo ottenuto un risultato straordinario, 8 su 8 sul podio, e le ragazze hanno confermato la loro superiorità a livello nazionale. Ora guardiamo con entusiasmo ai Campionati Italiani Assoluti, dove saremo rappresentati da Martina Bomben, Eleni Battistetti, Carlotta Cavaliere e Sara Dal Bò”, ha commentato Grando.

Ad accompagnare la squadra c’era Elisa Crovato, che ormai è diventata un punto fermo della Pesistica Pordenone e degli staff federali. “Siamo contentissimi del suo impegno e della dedizione mostrata con i ragazzi”, ha aggiunto Grando. La presidente Maria Rosa Flaiban e il maestro Dino Marcuz hanno seguito da casa in diretta streaming i loro pupilli, osservando con orgoglio le performance e i risultati ottenuti dagli atleti.