Turismo a Fumetti Pordenone. Presentazione il 6 marzo al Palazzo del Fumetto

PORDENONE – Le incredibili avventure di Marco in Friuli Venezia Giulia. Pordenone è il titolo del settimo albo illustrato di Turismo a fumetti, progetto del Palazzo del Fumetto con la sceneggiatura di Marco Tonus e l’illustrazione e la grafica di Valentina Angelone finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il Bando Turismo 2025.

Il volume, che rappresenta il primo libro di un cofanetto con tre pubblicazioni pensate per la Capitale Italiana della Cultura 2027, sarà presentato nell’auditorium del Palazzo del Fumetto venerdì 6 marzo alle 17.00.

La storia.

In questo libro il protagonista è Marco, un ragazzino che frequenta la prima media, simpatico ma un po’ sfacciato. Con la sua classe è in gita a Pordenone ma, annoiato dalla professoressa, affronta la visita con scarso entusiasmo. Tutto cambia quando, per gioco, “intervista” la statua del pittore Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone.

Inaspettatamente, l’incontro diventa l’inizio di un viaggio ricco di scoperte: dagli affreschi della “Urbs Picta” alla figura misteriosa dell’Ofiuco, il segno zodiacale scomparso, passando dal fiume Noncello agli scorci simbolici della città in groppa a un mammut! In questo straordinario viaggio, non manca inoltre una visita al Palazzo del Fumetto.

Tra racconti di commerci, dominazioni e innovazioni che hanno accompagnato la storia di Pordenone, Marco scopre una realtà molto più viva e affascinante di quanto immaginasse.

E quando la fantasia sembra prendere definitivamente il sopravvento, il confine tra sogno e realtà si fa sottile.

Descrizione del progetto.

Turismo a Fumetti è un progetto del Palazzo del Fumetto che promuove la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso il linguaggio universale della Nona Arte. Storie emozionanti e di immediata comprensione accompagnano chi legge nella scoperta del territorio fungendo da guida, mentre intrattengono con una narrativa innovativa ed efficace.

Il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di tesori, dai paesaggi (spiagge, montagne, grotte e riserve naturalistiche) ai luoghi dell’arte, dai siti storici all’enogastronomia d’eccellenza. Il viaggio di Turismo a fumetti è partito da Aquileia, ha visitato le bellezze naturali di Polcenigo e dintorni, si è lasciato affascinare dal suggestivo borgo di Spilimbergo, ha esplorato le Valli del Natisone e il Lago di Doberdò, Gorizia e Nova Gorica Capitali Europee della Cultura e i segreti di Casarsa della Delizia.

Dichiarazioni.

Marco Dabbà, presidente Palazzo del Fumetto:

“Turismo a fumetti dedicato alla città di Pordenone è un esempio di quanto possa essere coinvolgente, efficace e immediato il linguaggio della Nona Arte. In questo caso a servizio di una vera e propria guida turistica agile, accattivante e simpatica”

Alberto Parigi, assessore alla Cultura del Comune di Pordenone:

“Questo volume di Turismo a fumetti dedicato a Pordenone diventa uno strumento in più nel percorso verso Pordenone 2027: un modo originale e sorprendente di far conoscere la città, come è nelle nostre corde. Potrà trovare posto anche nel quartier generale di Capitale italiana della Cultura, uno spazio in centro città che stiamo cercando e che diventerà un punto di riferimento per visitatori e cittadini nell’anno del grande appuntamento che ci attende”