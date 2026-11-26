Dalla storia delle tre attiviste assassinate dal regime di Trujillo nel 1960 alla celebrazione del centenario della nascita di Minerva: un incontro per mantenere viva la memoria e riaffermare il valore della libertà.

PORDENONE – Ricordare il passato per continuare a combattere la violenza contro le donne. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata ieri, 25 novembre, la sezione Fidapa BPW di Pordenone ha organizzato all’Hotel Santin un incontro dedicato alla memoria delle sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, diventate nel mondo un simbolo della lotta per la libertà e contro la sopraffazione.

Le tre donne furono assassinate il 25 novembre 1960 per ordine del dittatore della Repubblica Dominicana Rafael Leónidas Trujillo, a causa del loro impegno politico e della loro opposizione al regime. Una vicenda che ha segnato profondamente la storia e che ha portato le Nazioni Unite, nel dicembre 1999, a proclamare ufficialmente il 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Ad aprire l’incontro è stata la presidente della sezione pordenonese, Sonja Pin, che ha introdotto le socie Isabella Scotti, ideatrice e curatrice dell’iniziativa, ed Elena Corazza, protagonista di un significativo momento di partecipazione attraverso la lettura di alcuni brani e l’interpretazione a cappella di “Mariposa”, il brano di Fiorella Mannoia ispirato proprio alla storia delle tre sorelle, conosciute anche con il nome di Las Mariposas, le farfalle.

Un’attenzione particolare è stata riservata al 2026, anno in cui ricorre il centenario della nascita di Minerva Mirabal, la più impegnata delle tre sorelle nell’opposizione alla dittatura. Una ricorrenza celebrata nella Repubblica Dominicana e in diverse parti del mondo. Tra le iniziative ricordate anche quella organizzata a maggio a Bologna dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, con un evento commemorativo, una mostra e l’inaugurazione di un murales. Alla cerimonia era presente anche Minou Tavares Mirabal, figlia primogenita di Minerva.

Un appuntamento che ha voluto andare oltre la commemorazione storica, sottolineando come la memoria delle sorelle Mirabal continui a rappresentare un richiamo universale alla libertà, alla dignità e al coraggio delle donne che si oppongono alla violenza e alle ingiustizie.