PORDENONE – Intelligenza artificiale sempre più presente, ma ancora poco integrata nei processi aziendali; difficoltà a trovare personale, calo dei lavoratori autonomi e progressivo invecchiamento dei titolari. È un quadro in trasformazione quello del terziario del Friuli Venezia Giulia, delineato dalle indagini di Format Research e Ires Fvg presentate agli Enti bilaterali del Terziario e del Turismo, costituiti da Confcommercio e organizzazioni sindacali.

Tra i dati più significativi emerge che quasi sei imprese su dieci (59,6%) faticano a reperire personale, soprattutto per la scarsità di candidati e la mancanza di esperienza. Eppure l’occupazione tiene: nell’81? No, nell’83,6% delle aziende il numero degli addetti è rimasto stabile nel primo semestre 2026 e la stessa quota prevede di non modificarlo nella seconda parte dell’anno.

L’intelligenza artificiale è già entrata nelle attività quotidiane, ma il suo utilizzo resta prevalentemente occasionale. La conosce il 63,6% delle imprese e il 56,1% la utilizza, ma soltanto il 9,5% ne fa un impiego regolare. Scrittura, ricerca di informazioni e analisi dei dati sono gli ambiti principali. A frenare una maggiore diffusione sono soprattutto la scarsa formazione e l’assenza di regole: oltre la metà delle imprese utilizzatrici non ha ancora formato i dipendenti né definito indicazioni specifiche. Tra i lavoratori, il 55% utilizza già questi strumenti, ma il 75% ritiene fondamentale mantenere il controllo umano.

Sul fronte della formazione, soltanto il 32,2% delle aziende ha coinvolto i dipendenti in corsi non obbligatori negli ultimi sei mesi. Un dato che evidenzia quanto sia ancora necessario investire nell’aggiornamento delle competenze.

L’indagine Ires Fvg mette invece in luce un’altra criticità strutturale: tra il 2014 e il 2025 i lavoratori autonomi del commercio e del turismo sono diminuiti del 17,8%, passando da quasi 40 mila a meno di 33 mila. Il calo riguarda soprattutto le donne e i collaboratori, mentre cresce sensibilmente il numero degli operatori più anziani. Il Friuli Venezia Giulia è infatti la regione italiana con la quota più elevata di commercianti over 50, pari al 63,4%.

Quasi 25 mila sono i titolari di ditte individuali attivi nel terziario regionale. Tra questi, il 7,1% ha più di 70 anni, percentuale che nel commercio sale al 9,2%. Si rafforza inoltre la componente straniera, che rappresenta ormai un titolare su cinque.

Un primato riguarda infine la grande distribuzione: il Friuli Venezia Giulia è la prima regione italiana per superficie commerciale rispetto alla popolazione, con 961 metri quadrati ogni mille abitanti. E Pordenone conquista un altro primato nazionale: è il primo capoluogo italiano per presenza di grandi superfici specializzate, con 643 metri quadrati ogni mille residenti.

«Sono informazioni preziose per orientare il nostro lavoro – sottolineano il presidente Fabio Pillon e il vicepresidente Adriano Giacomazzi – perché aiutano a comprendere i bisogni reali di imprese e lavoratori e a calibrare gli interventi di welfare, formazione e sostegno».

Intanto si avvia alla conclusione il Programma 2026 degli Enti bilaterali, che ha messo complessivamente a disposizione 510.730 euro per rimborsi e contributi destinati a imprese e dipendenti, dalla sicurezza alla salute, dalla genitorialità alla mobilità sostenibile, fino alla formazione e all’innovazione tecnologica.

Nella foto: Un momento della conferenza