FVG – L’iniziativa che coinvolge Friuli Venezia Giulia e Veneto è stata presentata oggi nella sede di Bcc Udine e arriva dopo il via libera della Banca centrale europea alla fusione.

Adesso la parola passerà ai soci dei due istituti di credito che saranno chiamati ad approvare l’operazione nelle assemblee straordinarie del 27 e 28 novembre.

“L’aggregazione consente di creare un soggetto più grande che ci permetterà di accompagnare sempre meglio le imprese e le famiglie del territorio e offrire servizi più specializzati, nei settori dell’agricoltura e dell’export delle piccole e medie realtà”, ha affermato il presidente di Bcc Udine, Lorenzo Sirch.

“La nostra aggregazione è il compimento di un cammino che ci ha portato a condividere molte attività.Un percorso di crescita che intendiamo come senso di responsabilità verso il territorio.

L’obiettivo è coniugare efficienza, capacità di innovazione e radicamento territoriale per lo sviluppo economico e sociale delle comunità di riferimento”, ha osservato il presidente di Bcc Pordenonese e Monsile, Loris Paolo Rambaldini.

Il nuovo progetto dal 2027 porterà alla nascita di una nuova Banca del gruppo Bcc Iccrea con 8,17 miliardi di euro di mezzi amministrati, mantenendo, è stato spiegato, una dimensione locale e supportando lo sviluppo di 89mila clienti e 20mila imprese.