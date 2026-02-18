7.5 C
V2K Group debutta a SamuExpo 2026: nasce un nuovo polo industriale del territorio

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – SamuExpo, salone dedicato alle macchine e tecnologie per le lavorazioni meccaniche, plastiche e subfornitura che si è tenuto alla Fiera di Pordenone dal 5 al 7 febbraio, ha tenuto a battesimo il debutto di un nuovo polo industriale del territorio.

V2K Group si è presentata ufficialmente al pubblico con una nuova identità di gruppo che riunisce e coordina realtà già consolidate del territorio: Viteria 2000, forniture di viteria e sistemi di fissaggio industriale, Movint, soluzioni per movimentazione, sollevamento e arredamento industriale, Beyond, prototipazione e tecnologie di stampa 3D avanzata, DaRe to, servizi e supporto dedicati al cliente e Work Line, dispositivi di protezione individuale (DPI) e abbigliamento tecnico personalizzato.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire alle imprese un interlocutore unico, strutturato e competente, capace di rispondere in modo completo alle esigenze dei settori metalmeccanico, produttivo e dei servizi tecnici. Un’unica visione industriale che integra competenze diverse e complementari, mettendo a sistema esperienza, innovazione e servizi.

«SamuExpo è stato il momento ideale per raccontare chi siamo diventati e come intendiamo proporci sul mercato con un’offerta integrata, moderna ed efficace», dichiara il Presidente di V2K Group, Renzo Zaghet. “Samuexpo 2026 rappresenta per noi un passaggio simbolico e strategico – continua Zaghet – il primo debutto pubblico di V2K Group, che punta a consolidare la propria presenza a livello nazionale e a valorizzare le sinergie tra i marchi interni, rafforzando al contempo il legame con il tessuto produttivo locale”.

Per celebrare il debutto del nuovo marchio, Renzo Zaghet ha consegnato al Presidente della Fiera di Pordenone, Renato Puiatti, una scultura della mascotte “FIERO”, realizzata mediante tecnologia di stampa 3D.
L’opera è stata prodotta da Beyond, divisione del gruppo specializzata in lavorazioni e prototipazione con super-polimeri: una tecnologia che V2K applica abitualmente alla realizzazione di componenti meccanici di precisione.

