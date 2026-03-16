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Vetrina Pn With Love riparte il 16 con l’automazione industriale

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Riprende con una nuova protagonista l’iniziativa Vetrina Pordenone With Love, spazio espositivo promosso da TEF – società in house della Camera di Commercio di Pordenone-Udine che valorizza imprese ed eccellenze del territorio nel cuore della città.

Dal 16 marzo al 16 aprile, nei locali camerali, sarà ospite PG Group Srl di Sarone, realtà nata nel 1990 dall’iniziativa dei fratelli Polese e specializzata nello sviluppo di soluzioni di automazione industriale e linee automatizzate per la produzione di pennelli professionali. Nel tempo l’azienda ha sviluppato macchinari e tecnologie esportate in numerosi mercati internazionali, affermandosi come punto di riferimento nel proprio segmento industriale.

Per l’occasione l’impresa presenterà una dimostrazione di automazione industriale composta da una macchina per tampografia (stampa a tampone) su diverse superfici, due linee a nastro trasportatore e un robot manipolatore che trasferisce i pezzi da una linea all’altra. L’obiettivo è mostrare concretamente come vengono progettati e realizzati sistemi automatici di produzione — dai nastri trasportatori alle macchine per tampografia — accessibili anche a piccole imprese e realtà artigiane, con benefici in termini di qualità, efficienza e riduzione dei tempi di lavorazione.

La presenza di un’azienda attiva nell’automazione industriale introduce per la prima volta nella Vetrina un comparto tecnologico di questo tipo, ampliando ulteriormente la varietà delle imprese rappresentate e offrendo al pubblico uno sguardo diretto su soluzioni avanzate per la produzione contemporanea.

La Vetrina sarà visitabile dal lunedì al mercoledì dalle ore 9.00 alle 17.00.

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