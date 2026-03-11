Villanova, Processo Vecia metà Quaresima il 14 marzo

PORDENONE – L’AVIS-AIDO di Villanova, in collaborazione con la comunità di “Villanova vecchia”, organizza anche quest’anno l’ormai tradizionale processo della Vecia di metà quaresima.

Tale evento, organizzato da ben quindici anni, offre l’occasione ad un piccolo gruppo di persone di ritrovarsi annualmente e divertirsi mantenendo viva una tradizione che, con una buona dose di umorismo, utilizza i fatti accaduti in paese durante l’anno come pretesto per mettere al rogo la Vecia di mezza quaresima.

Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale per il secondo anno consecutivo gli organizzatori hanno il piacere di proporre la manifestazione presso Villa Cattaneo, nei pressi del centro sportivo De Marchi a Villanova, potendo quindi disporre di una location suggestiva e di prestigio, capace di offrire un importante valore aggiunto all’evento.

Potremo quindi assistere ad un’ora di divertente spettacolo che vede come protagonista la Vecia che, in veste di imputato, si dovrà confrontare con le accuse del pubblico ministero mentre l’avvocato della difesa cercherà i cavilli per una pronta assoluzione.

A mediare il tutto ed emettere il verdetto finale ci sarà il giudice, il quale avrà la facoltà di accettare o meno le deposizioni di alcuni abitanti del quartiere, chiamati a testimoniare sui vari capi d’imputazione.

Durante il processo si parlerà tra le altre cose dell’utilizzo di Villa Cattaneo come Polo del Futuro Musicale, dell’allargamento del ponte ferroviario adiacente al Bar Silvia, dell’improbabile giovane gruppo musicale “I due tristi ragazzi vivi” e della costruzione della nuova casa di riposo a Villanova “Nuova”. Riuscirà la “Vecia di Villanova Vecia” ad evitare la condanna al rogo?

L’appuntamento è per sabato 14 Marzo, alle 20.30, presso Villa Cattaneo in Via Villanova di Sotto, 16 a Pordenone.