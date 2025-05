Visite guidate speciali alla mostra di Magnus

PORDENONE – A tu per tu con Riccardo Raviola, figlio del grande fumettista Magnus (al secolo Roberto Raviola) protagonista della mostra al Palazzo del Fumetto Il Segno di Magnus – Da Alan Ford a Tex per due visite guidate speciali intime e appassionate che consentiranno di scoprire il dietro le quinte della sua straordinaria carriera.

Raviola sarà accompagnato nel tour da Michele Masini, curatore della mostra assieme a Luca Baldazzi e Giovanni Nahmias. I due approfondiranno la vita e l’opera di Magnus, percorrendo sala dopo sala tutto il suo percorso artistico: dai lavori realizzati negli anni Sessanta in coppia con lo sceneggiatore Max Bunker (Kriminal, Satanik, Maxmagnus e Alan Ford), ai personaggi creati e disegnati in proprio come Lo Sconosciuto, fino alle storie legati ai temi della fantascienza, delle culture e delle filosofie orientali (I Briganti, Milady, Le femmine incantate).

Due gli appuntamenti per partecipare alla visita guidata: sabato 24 maggio alle 16.00 e domenica 25 maggio alle 11.00. Info e prenotazioni su www.palazzodelfumetto.it.

La mattina di sabato 24 maggio, dalle 10.00 alle 11.00, Raviola e Masini incontreranno gli studenti del liceo artistico Galvani di Cordenons in un approfondimento sull’uso simbolico e narrativo dei tatuaggi nei fumetti di Magnus e di come questa estetica abbia influenzato il figlio Riccardo Raviola, che ne ha ereditato la passione trasformandola in quella di tatuatore. Verranno inoltre approfonditi gli aspetti artistici e professionali legati al mestiere del tatuatore, in un contesto aperto al confronto e alle domande degli studenti.

Biografie.

Riccardo Raviola, da buon figlio d’arte, sin da piccolo mostra una forte passione per il disegno. Dopo il diploma al Liceo Artistico, si avvicina al writing e alla aerosol art e, parallelamente, si interessa al tattoo: la sua arte diventa così una fusione tra tatuaggio, grafica e disegno classico, con pubblicazioni su riviste di settore. Oggi è attivo sia nel tatuaggio che nel writing e porta avanti la sua ricerca nel campo del fumetto e della narrazione grafica.

Michele Masini è collezionista e curatore, ex socio Deloitte, si dedica da anni alla promozione e valorizzazione della Nona Arte. Grande appassionato e conoscitore del fumetto, ha curato nel tempo numerose mostre di disegni originali e ha collaborato con diversi editori per la realizzazione di volumi monografici dedicati ai grandi maestri del fumetto. È anche tra i fondatori della casa editrice 9970, specializzata nella pubblicazione di volumi di ricerca e opere a fumetti dal forte valore artistico. Da sempre collezionista e amante del fumetto, si impegna nella raccolta e catalogazione di opere originali dei principali autori italiani e internazionali.