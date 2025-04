Voce Donna: 28 anni di impegno contro la violenza di genere

PORDENONE – L’Associazione Voce Donna ha presentato, nello Spazio Zero di Pordenone sotto la guida della presidente Silvia Brunetta, il bilancio di un anno di attività e il racconto di un impegno che da 28 anni è radicato nel territorio del Friuli occidentale, e dal 2018 anche in quello della città di Tolmezzo.

Un impegno che si conferma anche con la proroga di un anno del progetto “Orphan of Femicide Invisible Victim”, promosso dalla Cooperativa Iside, grazie al bando “A braccia aperte” di Impresa sociale con i bambini.

Voce Donna è l’unico Centro antiviolenza in Friuli Venezia Giulia ad essere coinvolto in questo progetto, che, attivo in sei regioni italiane e con 18 partner, ha l’obiettivo di offrire sostegno concreto agli orfani e alle orfane di femminicidio e alle loro famiglie affidatarie. Grazie alla proroga, il progetto continuerà a garantire interventi tempestivi e personalizzati, con l’obiettivo di fornire supporto psicologico, sociale e percorsi di autonomia lavorativa. Le attività si sono sviluppate anche con interventi di formazione agli operatori coinvolti e al coordinamento tra servizi pubblici e privati.

Nel solo Friuli Venezia Giulia, ad inizio progetto, sono stati mappati 5 casi di femminicidio con 8 orfani/e idonei alla presa in carico (fascia d’età 0-21 anni), a fine 2024 si sono registrati ulteriori 3 femminicidi e 6 orfani/e potenzialmente beneficiari del progetto.

La referente del progetto, Maria Elena Tagliapietra, così ha precisato: «Per Voce Donna si tratta di un progetto tanto impegnativo quanto arricchente, caratterizzato da un confronto costante con gli altri partner della rete. Un lavoro condiviso, che ci permette di avvicinarci con sensibilità e delicatezza agli orfani e alle orfane di femminicidio, così come alle loro famiglie affidatarie, per offrire loro un ascolto empatico e un supporto concreto».

L’indagine 2024

Nei Centri antiviolenza di Voce Donna sono state accolte 344 donne nella sede di Pordenone e 118 in quella di Tolmezzo. Rispetto a questo Laura Bosi, direttrice di Voce Donna, ha dichiarato: «L’incremento degli accessi rispetto all’anno precedente si attesta intorno al 15% ed è un dato che riteniamo significativo: testimonia una crescente conoscenza dell’esistenza di servizi dedicati alle donne vittime di violenza, nonché una sensibilità sociale sempre più diffusa nei confronti del fenomeno. Tale risultato conferma l’efficacia del lavoro di rete promosso dall’Associazione, in collaborazione con i partner istituzionali e del territorio».

Chi sono le donne che chiedono aiuto

L’età delle donne accolte è distribuita in modo uniforme tra i 30 e i 59 anni, con una significativa presenza anche tra le giovani (16% tra i 18 e i 29 anni) e le donne oltre i 60 anni (7%). Solo il 37% delle donne ha un’occupazione stabile, spesso precaria o

part-time, rendendo difficile l’autonomia economica che rappresenta uno degli ostacoli più gravi all’uscita dalla violenza. Il 76,3% delle donne accolte è di cittadinanza italiana, mentre il restante 23,7% è straniera. Un dato che si mantiene costante nel tempo, a dimostrazione che la violenza non conosce confini culturali, sociali o geografici.

Le forme della violenza

Nel 2024 le donne hanno denunciato forme molteplici di violenza: 83% violenza psicologica, 63% minacce, 54% violenza fisica, 44% violenza economica, 25% stalking, 14% altre forme di violenza sessuale, 9% stupro o tentato stupro.

In oltre l’84% dei casi, l’autore della violenza è il partner o l’ex partner. Un dato che impone una riflessione collettiva sul radicamento culturale della violenza e sull’urgenza di educare al rispetto e alla parità sin dalla giovane età.

Le case di accoglienza: protezione e ripartenza

Dal 2005, le case di accoglienza di Voce Donna hanno ospitato 296 donne e 345 minori. Nel solo 2024, sono stati accolti 19 nuclei familiari, dei quali 17 provenienti da altri Paesi. La crescente difficoltà nel reperire alloggi in affitto, unita all’aumento dei costi, sta rendendo sempre più complesso il percorso verso l’autonomia per molte donne, in particolare per chi esce da situazioni di violenza.

«Trovare una casa sicura e accessibile è spesso il primo passo per ricominciare ma oggi, senza un supporto concreto, questo passo rischia di diventare un ostacolo insormontabile», ha sottolineato Roberta Brescancin, responsabile delle case rifugio di Voce Donna.

Prevenzione, formazione e coscienza diffusa

Oltre all’attività di accoglienza e supporto alle donne vittime di violenza, Voce Donna ETS è da anni impegnata anche sul fronte della prevenzione, attraverso interventi nelle scuole di ogni ordine e grado e incontri rivolti alla cittadinanza.

L’obiettivo è promuovere una cultura del rispetto, del consenso e della parità, contrastando stereotipi e dinamiche che alimentano la violenza di genere.

Negli ultimi anni, l’attività dell’Associazione si è estesa anche al mondo del lavoro e delle professioni: Voce Donna realizza percorsi di formazione rivolti ad aziende, sindacati, Ordini Professionali e Forze dell’Ordine, contribuendo alla costruzione di contesti multidisciplinari più consapevoli e sicuri.

La formazione e la sensibilizzazione sono strumenti fondamentali per riconoscere e prevenire la violenza in tutte le sue forme. Voce Donna continua il suo impegno affinché la rete territoriale sia sempre più forte e coesa nella tutela dei diritti delle donne (info www.vocedonna.pn.it).

Dal canto suo la presidente Silvia Brunetta, in apertura dei lavori, ha ringraziato quanti hanno collaborato attivamente con Voce Donna, con particolare riferimento al progetto “Violenza di genere. Come chiedere aiuto” promosso con le categorie economiche Ascom-Confcommercio (settori Terziario Donna e Fipe – federazione Pubblici Esercizi) e Coldiretti Donne.



