A Rauscedo 20 nuovi potenziali donatori di midollo osseo

RAUSCEDO – Una serata all’insegna della solidarietà e dell’informazione, intitolata “Come donare, perché donare”, ha portato all’iscrizione di 20 nuovi potenziali donatori di midollo osseo al registro IBMDR, il registro italiano donatori di midollo osseo. L’iniziativa, promossa da Afds Pordenone e dalle sezioni Afds di San Giorgio della Richinvelda, Aziendale Vivai Rauscedo e Domanins, in stretta collaborazione con Admo Fvg, si è tenuta al Teatro Don Bosco di Rauscedo, nel comune di San Giorgio della Richinvelda, dimostrando ancora una volta l’importanza di fare rete.

L’evento ha offerto ai partecipanti l’opportunità di approfondire il tema della donazione di midollo osseo anche attraverso tre testimonianze che hanno impreziosito l’incontro. Al termine della serata, l’entusiasmo e la consapevolezza generati hanno portato all’iscrizione di 20 nuove giovani leve, tra ragazze e ragazzi, pronte a diventare potenziali donatori. Di questi, 14 provengono dal comune di San Giorgio della Richinvelda, mentre i restanti sei da fuori comune, a testimonianza di come l’iniziativa abbia saputo risuonare ben oltre i confini locali.

Un ruolo fondamentale per il successo delle iscrizioni lo ha avuto il nuovo mezzo mobile di Admo Fvg, alla sua prima uscita in Friuli Occidentale. Ha reso possibile effettuare direttamente il kit salivare per l’iscrizione al registro IBMDR, rendendo il processo di adesione semplice e rapido.

Admo Fvg ha ricordato che, sebbene la regione conti ad oggi 16.000 iscritti, il numero non è mai sufficiente. La probabilità di trovare un “gemello genetico” compatibile, infatti, è estremamente rara, stimata in 1 su 100.000 donatori. Ogni nuova iscrizione rappresenta, perciò, una speranza concreta e un’opportunità di vita per pazienti in attesa di un trapianto.