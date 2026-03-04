10.4 C
Pordenone
mercoledì , 4 Marzo 2026
"Alla ricerca della Bellezza", con Zaira Magliozzi il 7 a Porcia

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORCIA – Sabato 7 marzo alle 18.00 nella Sala R. DIEMOZ, Via delle Risorgive 3, per il secondo appuntamento di Donne Protagoniste, “Alla ricerca della Bellezza: quando viaggiare ti cambia la vita”, sarà ospite Zaira Magliozzi, autrice e viaggiatrice che dialogherà con Alberto Cancian scrittore, viaggiatore e co-fondatore del progetto Ri-natura.

Zaira Magliozzi, originaria di Gaeta e romana d’adozione, laureata in Architettura, e in Interior Design, non ama legare il proprio nome a titoli o ruoli ben definiti, preferisce, piuttosto, essere associata alla ricerca della Bellezza nella propria vita quotidiana.

La scrittura, i social media e la progettualità in ambito culturale sono le sue attività principali con articoli, interviste e approfondimenti sul mondo della cultura, del turismo, dell’architettura e del design. Ha collaborato con prestigiose riviste come Lonely Planet Magazine Italia, Il Giornale dell’Architettura, Artribune, Gambero Rosso e ha ideato il progetto di storytelling “15 minuti di Bellezza al giorno” diventato nel 2021 un libro. Ha presentato e tenuto conferenze alla Fiera del Turismo TTG di Rimini e a diverse edizioni di Travel Hashtag. Il suo cortometraggio “Arrenditi alla Bellezza” è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia. Ha vinto il Premio letterario Gist 2025 (Gruppo italiano della stampa turistica), è tra le 150 donne del Turismo e del Mice da seguire (secondo la rivista Quality Travel) ed è stata tra le protagoniste di “Ora qui, Ora là” nuovo format tv multicanale a tema viaggi andato in onda su LA7.

La rassegna, omaggio alla figura di Alessandra Santin, ha ottenuto il logo “Pordenone – Verso la Capitale italiana della Cultura 2027” e il patrocinio della Commissione Regionale Pari Opportunità e dell’Ordine dei Giornalisti FVG. L’incontro è realizzato in collaborazione con: Circolo fotografico “La Finestra” di Porcia, FIDAPA sez. di Pordenone, Lions Club Porcia, RI.natura, Rotary Club Pordenone, Soroptimist Club Pordenone, UTLE Porcia APS.

