Buna (Lega Fvg), sopralluogo al cantiere del Park Hotel Montecavallo

PIANCAVALLO – Procede la riqualificazione del Park Hotel Montecavallo, uno dei simboli storici di Piancavallo.

La struttura di piazzale della Puppa tornerà a splendere grazie a un investimento complessivo di 10 milioni di euro, che sarà sostenuto in parte dalla Regione Friuli Venezia Giulia e in parte da imprenditori privati. «La Regione ha dato un grosso aiuto per la ristrutturazione di un albergo storico che è stato costruito negli anni ’60, ma che versa in stato di abbandono da circa una quindicina d’anni» ha dichiarato Lucia Buna, consigliere di Lega Fvg, durante il sopralluogo effettuato in questi giorni al cantiere.

«Il nuovo Park Hotel – fa presente l’esponente leghista – sarà un moderno albergo a 4 stelle Superior, pensato per accogliere un turismo di qualità per tutto l’anno. Le strutture attuali lasceranno spazio a locali moderni, ecosostenibili a impatto energetico equivalente allo zero e questo contribuirà a creare un polo turistico attrattivo a vantaggio di tutti gli esercizi commerciali e di tutti i servizi. Tale riqualificazione è parte di un più ampio piano regionale che coinvolge quattro località montane, Piancavallo, Tarvisio, Chiusaforte, Sappada, con 20 milioni di euro di contributi pubblici destinati a rilanciare l’offerta ricettiva di alta gamma».

La struttura ricettiva dovrebbe tornare operativa tra un paio d’anni. Tra le opere di

rigenerazione urbana è previsto anche un parcheggio pubblico che alleggerirà la pressione, soprattutto durante i periodi di maggiore afflusso turistico.

«La Regione continua a sostenere il turismo montano – aggiunge Lucia Buna – e ricordo che, mentre l’opposizione si mostrava contraria durante la votazione di questa norma che assegnava i fondi, la maggioranza ha avuto una visione chiara. Aver puntato con decisione sullo sviluppo del turismo in questi anni si sta rivelando una strategia vincente, che vede in prima linea il presidente Massimiliano Fedriga e l’assessore alle attività produttive e turismo, Sergio Bini, che su questo fronte sta portando avanti un lavoro importante. La capacità di offrire una vasta gamma di proposte, dagli alberghi diffusi alle strutture con servizi di alta qualità, sta attraendo un numero crescente di visitatori, anche stranieri».

Questo succede anche a Piancavallo, per l’appunto, dove oltre alle grandi presenze nella stagione invernale, stanno crescendo i numeri di turisti durante la restante parte dell’anno. Buna conclude: «Non dimentichiamo poi l’importante iniziativa dei voucher dedicati alle famiglie friulane, pensati per incentivarle a trascorrere qualche giorno di vacanza nelle strutture della nostra Regione che aderiscono all’iniziativa, sull’esempio virtuoso del Trentino-Alto Adige. La nostra montagna è viva e si prepara ad accogliere un futuro di successi»