Caneva in lutto per la piccola Caterina: martedì 19 i funerali

CANEVA – Si terranno martedì 19 agosto alle ore 16, nella chiesa arcipretale di Caneva, i funerali di Caterina Verardo, la bambina di 11 anni scomparsa improvvisamente a causa di un malore.

A piangerla sono la mamma Serena, il papà Walter e il fratello Damiano.

Per l’occasione, il sindaco Dino Salatin ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata. Il Comune invita commercianti, associazioni e cittadini a rispettare il momento di dolore, evitando iniziative di svago e manifestando, con le modalità ritenute più opportune, la propria vicinanza alla famiglia.

Chi non potrà partecipare alle esequie è invitato ad osservare un minuto di silenzio alle 16, in segno di rispetto e ricordo per Caterina.