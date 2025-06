Concerto Aperitivo l’8 giugno a Villa Correr Dolfin

PORCIA – Ultimo appuntamento con i Concerti Aperitivo in Villa a Porcia!

Domenica 8 Giugno 2025 alle ore 11.00 sotto il porticato della barchessa di Villa Correr Dolfin si terrà l’ultimo dei Concerti Aperitivo organizzati dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia, la Fondazione Friuli e la cantina Principi di Porcia.

Protagonista del concerto è il Trio “Drinić-Vranješ-Medica” del Conservatorio “Tartini” di Trieste, composto da Tijana Drinić e Marina Vranješ, violini, Leonard Medica Gregorič, chitarra.

Musiche di Beethoven e Uhl.

Al termine del concerto si terrà il consueto aperitivo.

L’ingresso è gratuito. In caso di pioggia il concerto si terrà ugualmente nel salone interno alla barchessa.

Per informazioni:

Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” 0434-590356, 335-7814656

Trio Drinić-Vranješ-Medica – Domenica 8 Giugno 2025

Formatosi nel 2023 all’interno del corso di musica da camera tenuto dal Maestro Franco Calabretto, il Trio Drinić-Vranješ-Medica esplora il repertorio dedicato alla rara e affascinante combinazione di violino, viola e chitarra. Questa formazione, caratterizzata da una straordinaria trasparenza sonora, richiede un’eccezionale sensibilità esecutiva e una precisione assoluta: ogni dettaglio emerge, ogni sfumatura conta. Attraverso un attento lavoro di equilibrio timbrico e dialogo musicale, il Trio Drinić-Vranješ-Medica restituisce al pubblico opere che valorizzano l’intreccio tra le corde del violino, della viola e della chitarra, spaziando dal repertorio classico a quello moderno, con uno sguardo attento alla riscoperta di pagine meno note.

Tijana Drinić, nata in Svizzera nel 1997, è una violinista bosniaca. Ha iniziato lo studio del violino all’età di sette anni a Banja Luka, in Bosnia ed Erzegovina. Dopo aver completato il liceo musicale, si è trasferita al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, dove ha conseguito sia il diploma triennale che quello biennale con il massimo dei voti, sotto la guida di Massimo Belli e Diana Mustea. Attualmente frequenta il biennio di Musica da camera. Si è esibita in numerosi recital e concorsi, sia come solista che in formazioni cameristiche. Tra le esperienze più significative si ricorda l’Ensemble Jeté (2019–2021), specializzato nel repertorio di tango e nelle musiche di Astor Piazzolla per sestetto d’archi e fisarmonica. È attualmente membro dell’Ives Trio e collabora come violinista ospite con diverse orchestre, tra cui la Filarmonica del Teatro Verdi di Trieste e la FVG Orchestra.

Marina Vranješ (1997) è una violista serbo-croata con un’intensa attività orchestrale e cameristica. Ha iniziato gli studi musicali con il violino, che ha suonato fino all’età di 15 anni, quando ha deciso di dedicarsi alla viola e iniziò la sua carriera professionale. Dopo il diploma presso la Scuola di Musica “Isidor Bajić” di Novi Sad (Serbia), ha proseguito gli studi al Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste, dove ha conseguito il diploma accademico di primo livello in viola nella classe di Andrea Amendola. Attualmente frequenta il biennio di viola. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con diverse formazioni orchestrali e cameristiche di rilievo, tra cui il Vojvođanski Simfonijski Orkestar (Serbia), il Slovenski Mladinski Orkester (Slovenia), l’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, l’Associazione Musicale Audimus e la Fucina Culturale Machiavelli. È stata premiata con il primo premio al concorso internazionale “String Fest” (Serbia, 2013 e 2015) e ha preso parte a prestigiosi festival, tra cui il Nomus, il Bemus, il Mittelfest, il Ljubljana Festival, il Kaleidoscope of Culture e l’European Music Festival. Ha frequentato masterclass con artisti di rilievo internazionale come Olga Igorevna Kozurina (Viola), Benjamin Ziervogel (Quartetto d’archi), Emanuela Piemonti e Sergio Lamberto (Musica da camera).

Leonard Medica Gregorič (1997) ha intrapreso il suo percorso musicale nel 2005, studiando chitarra classica presso la Scuola di musica di Umago. Nel 2012 è stato ammesso al Liceo Artistico di Capodistria, dove ha proseguito la formazione con Tanja Brecelj Vatovec, diplomandosi nel 2016. Nello stesso anno ha iniziato gli studi di chitarra jazz al Conservatorio G. Tartini di Trieste sotto la guida di Riccardo Chiarion. Completata la laurea in chitarra jazz, ha ampliato i suoi orizzonti musicali con un master in musica elettronica, conseguito nel 2021, e nel 2023 ha ripreso il percorso classico, iscrivendosi al corso di laurea magistrale in chitarra classica con Eugenio Della Chiara e Valerio Celentano. Dal 2024 ha affiancato a questi studi l’approfondimento del liuto e della musica antica. Ha partecipato a masterclass con musicisti di fama internazionale come Andrea Dieci, Lorenzo Micheli, Tilman Hoppstock, Xavier Diaz Latorre e Paolo Pegoraro. Dal 2021 insegna chitarra presso la Scuola elementare “Marija i Lina” di Umago e svolge attività didattica come docente nella scuola estiva di jazz “Zgrabi zvok” a Marezige, e alla “Poletna kitarska ustvarjalnica” organizzata dall’associazione Kitarika di Capodistria.