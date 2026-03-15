Donne Protagoniste, Paola Dalle Molle il 17 con “Mai indifferente”

PORCIA – “Vorrei continuare a battermi perché non si perda il senso dell’umanità che ci dovrebbe appartenere, senza mai diventare indifferente”.

È questo il filo conduttore di “Mai indifferente”, edito da Studio Comunicare, il libro della giornalista Paola Dalle Molle, appassionata di cammini, che verrà presentato martedì 17 marzo alle ore 18 nella Sala Diemoz, in via delle Risorgive 3, a Porcia.

L’incontro si inserisce nella rassegna “Donne Protagoniste 2026”, che quest’anno ha scelto come tema il viaggio, inteso non solo come spostamento geografico ma anche come percorso umano, professionale e interiore.

Nel dialogo con Franca Benvenuti, curatrice della rassegna, l’autrice racconterà il suo percorso tra giornalismo, cronaca e cammini, intrecciando esperienze di vita e riflessioni sul valore dell’attenzione verso gli altri e sul rischio, sempre attuale, dell’indifferenza.

Il libro diventa così un racconto di viaggio in senso ampio: un cammino tra storie, persone e luoghi che invita a mantenere viva la sensibilità e il senso di responsabilità verso la realtà che ci circonda. Il volume, edito da Studio Comunicare, raccoglie una selezione di articoli pubblicati nel corso di 12 anni di collaborazione con il giornale di informazione e cultura “Il Momento”, mensile legato alla Casa Zanussi di Pordenone, tra il 2011 e il 2023, quando il giornale conclude la sua pubblicazione.

La rassegna Donne Protagoniste, omaggio alla figura di Alessandra Santin, ha ottenuto il logo “Pordenone-Verso la Capitale italiana della cultura 2027” con il patrocinio della Commissione regionale Pari opportunità e dell’Ordine dei giornalisti Fvg.

L’incontro è realizzato in collaborazione con: AUSER territoriale di Pordenone APS ETS, Circolo fotografico “La Finestra” di Porcia, Conceria Pietro Presot Srl, FIDAPA sez. di Pordenone, In Prima Persona – Uomini contro la violenza sulle donne, Lions Club Porcia, Rotary Club Pordenone, Soroptimist Club Pordenone, UTLE Porcia APS

L’appuntamento è aperto al pubblico.