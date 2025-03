E’ festa, fiocco azzurro a Campone

CAMPONE – 17 marzo: la nascita in casa del piccolo Lucio. Quest’anno la primavera in arrivo a Campone, ridente borgata della Valtramontina, si festeggia con quello che si può definire un vero e proprio evento: la nascita in casa di Lucio, figlio di Nadia Pilutti e Filippo Tazzari, una coppia che, a dispetto di tutte le difficoltà legate alla vita nei piccoli borghi montani, ha scelto di abitare e lavorare in Valtramontina.

La felicità di Nadia e Filippo è stata condivisa con grande affetto dalla comunità di Campone, residenti e non, e Giampaolo Bidoli, sindaco di Tramonti di Sotto che, nel felicitarsi per questa nascita, ha parlato di un segnale positivo per la Valtramontina che da tempo subisce il fenomeno del calo demografico e dello spopolamento dei suoi paesi.

La scelta di partorire in casa richiama tempi lontani quando mettere al mondo un figlio tra le pareti domestiche era del tutto naturale, soprattutto in montagna, bisogna infatti fare un viaggio nel tempo e risalire ad oltre settant’anni fa per registrare una nascita in casa a Campone.

Nomen omen: al piccolo Lucio il cui nome deriva da “lux” auguriamo un futuro luminoso e che il suo arrivo sia di buon auspicio per la ripresa del borgo che negli ultimi tempi sta dimostrando una vivacità di iniziative e progetti estremamente interessanti.

Franca Benvenuti