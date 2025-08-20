Fabrizio Bosso protagonista di Polcenigo Jazz River, al via le prevendite

POLCENIGO – Sarà Fabrizio Bosso uno dei protagonisti di Polcenigo Jazz River 2025: il trombettista torinese, fra i nomi più amati e riconosciuti del jazz italiano, arriverà insieme al chitarrista Bebo Ferra per il concerto “Fabrizio Bosso & Bebo Ferra”, in programma sabato 13 settembre, nel Teatro di Polcenigo, alle 21. Un annuncio che anticipa il cartellone della quinta edizione del festival, in calendario dal 12 al 20 settembre con sette eventi, fra i quali un’anteprima l’11 settembre e una novità: l’apertura alla vicina Sacile con un concerto nella tenuta Vistorta.

Da mercoledì 20 agosto, si aprono le prevendite dei biglietti e degli abbonamenti del festival che rinnova il connubio fra il jazz e la bellezza di uno dei borghi più suggestivi del Friuli Venezia Giulia, che diventa parte integrante dell’esperienza musicale. Giunto alla sua quinta edizione, organizzato dal Circolo Controtempo con il Comune di Polcenigo e la direzione artistica di Paola Martini, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Ministero della Cultura, si conferma appuntamento di riferimento per chi ama la musica di qualità e cerca un contesto unico in cui viverla. Non solo una serie di concerti, ma un’esperienza culturale che intreccia musica, libri, incontri e ospiti.

Il festival darà inoltre il via all’”autunno caldo” di Circolo Controtempo, che dopo Polcenigo Jazz River, scenderà in campo con la 28ma edizione di Jazz & Wine of Peace, atteso fra Collio friulano e sloveno a ottobre, e la 21ma edizione de Il Volo del Jazz a Sacile. a novembre. Rassegne che consolidano il ruolo di Controtempo e del Friuli Venezia Giulia come punto di riferimento nel panorama jazzistico nazionale e internazionale

In attesa della presentazione del programma, ecco che l’anteprima con Bosso e Ferra rappresenta un biglietto da visita di impatto. Il duo proporrà un repertorio che unisce brani originali, standard e incursioni nella musica brasiliana, con l’obiettivo di creare nuove sintesi fra tradizione e innovazione. La tromba di Bosso e la chitarra di Ferra dialogheranno con intensità, alternando lirismo e energia, in un intreccio che riflette la loro profonda conoscenza della tradizione jazzistica e al tempo stesso la voglia di superarne i confini.

Bosso è da tempo una figura centrale della scena jazz italiana, noto per la sua versatilità e la capacità di raggiungere un vasto pubblico senza mai rinunciare al rigore musicale. Dall’esordio con “Fast Flight” nel 2000 alle collaborazioni con Paolo Fresu, Enrico Rava e la London Symphony Orchestra, fino ai progetti come lo Spiritual Trio o il Latin Mood, la sua carriera si è sempre distinta per qualità e originalità. Accanto a lui, Bebo Ferra porta la sua cifra chitarristica raffinata e passionale, frutto di esperienze che vanno dagli Area al lungo sodalizio con Paolo Fresu, fino a collaborazioni con artisti come Javier Girotto ed Enrico Pieranunzi.

Biglietti e abbonamenti sono disponibili in prevendita su www.vivaticket.it. Per informazioni: www.controtempo.org – [email protected] – tel. 331 1722777.