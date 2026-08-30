Figomoro, 2 anniversari tra Caneva e Pordenone: 10 anni iniziativa e 20 Consorzio

CANEVA – Due anniversari e altrettanti appuntamenti tra Caneva e Pordenone per celebrare il FigoMoro da Caneva e il percorso sviluppato attorno a una delle produzioni caratteristiche del territorio: domenica 30 agosto a Caneva ricorrono i dieci anni di “In campagna col FigoMoro”, mentre sabato 5 settembre Pordenone ospiterà i festeggiamenti per i vent’anni del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del FigoMoro da Caneva.

Il calendario, promosso da TEF, società in house della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, insieme al Consorzio per la tutela e la valorizzazione del FigoMoro da Caneva, al Comune di Caneva e a Pordenone With Love, mette in relazione il luogo di origine del prodotto con il capoluogo: dalla campagna, dai frutteti e dal paesaggio di Caneva al centro storico di Pordenone, attraverso due giornate dedicate alla conoscenza del territorio e delle sue produzioni.

IL 30 AGOSTO A CANEVA: DIECI ANNI DI “IN CAMPAGNA COL FIGOMORO”. Il primo appuntamento sarà a Villa Frova di Caneva, dove “In campagna col FigoMoro” raggiunge la decima edizione. Il programma comprende la Fiera del FigoMoro, la vendita di prodotti, visite guidate al sito archeologico e naturalistico UNESCO del Palù di Livenza e alle risorgive, attività alla scoperta del territorio nei dintorni di Villa Frova, laboratori per bambini, degustazioni e proposte gastronomiche. La giornata consolida il legame tra il FigoMoro e il suo luogo d’origine, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere non soltanto il prodotto, ma anche il paesaggio, le realtà agricole e il patrimonio culturale e naturalistico che caratterizzano Caneva e il territorio circostante.

IL 5 SETTEMBRE I VENT’ANNI DEL CONSORZIO NEL CENTRO DI PORDENONE. Una settimana dopo, sabato 5 settembre, le celebrazioni proseguiranno nel centro storico di Pordenone per i vent’anni del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del FigoMoro da Caneva, nato nel 2006. Dalle 10.00 alle 19.00, in Corso Vittorio Emanuele II, sarà allestito un mercatino di prodotti agroalimentari locali con l’infopoint del Palù di Livenza. Alle 11.00, a Palazzo Montereale Mantica, si terrà l’inaugurazione dei festeggiamenti alla presenza del Vicepresidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine Michelangelo Agrusti e della Presidente del Consorzio, Alessia Carli.

A seguire, sempre a Palazzo Montereale Mantica, è in programma “Il FigoMoro in Tavola”, percorso gastronomico tra le eccellenze del territorio con lo chef Federico Mariutti.

La giornata comprenderà anche due laboratori per bambini dai 5 ai 10 anni alla vetrina di Pordenone With Love, in Corso Vittorio Emanuele II: alle 11.00 “Memory Creativo” e alle 17.00 “Il Mio Cestino di Cartone”. Alle 18.00, a Palazzo Montereale Mantica, il programma si concluderà con lo spettacolo de I Papu “De Bes top off”, il taglio della torta e il brindisi finale. Tutti gli eventi della giornata di Pordenone sono gratuiti. Per gli appuntamenti a Palazzo Montereale Mantica e per i laboratori dedicati ai bambini è prevista la prenotazione obbligatoria. Info sul sito di Pordenone With Love.