La tradizionale “Osada” ospitata all’Osteria Turlonia

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FIUME VENETO – Fiume Veneto ha ospitato anche quest’anno la tradizionale “Osada cena degli ossi” dell’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Pordenone, all’Osteria Turlonia, rinnovando un appuntamento che celebra la cultura gastronomica locale.

L’Osada, di origine contadina, segna la conclusione del periodo della macellazione del maiale ed è un momento di condivisione legato alla memoria, al rispetto delle materie prime e alle tradizioni del territorio.

Nella serata, presenti tra gli altri il sindaco di Fiume Veneto Jessica Cantin e l’assessore Michele Cieol, Federico Mariutti e Isabella Morson hanno guidato i presenti in un percorso dedicato ai piatti della tradizione.

L’Amministrazione ha ringraziato l’Accademia Italiana della Cucina, la delegata Cristina Sist e il simposiarca Giorgio Viel per l’impegno nella valorizzazione della cucina del territorio, considerata un patrimonio culturale e un elemento chiave per la promozione futura di Fiume Veneto, anche in vista della prossima edizione di Agriflumen.

Nelle foto due momenti della serata.

