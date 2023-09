Sbanda e si cappotta con l’auto: grave un 35enne

SESTO AL REGHENA – Perde il controllo dell’auto che sbanda e finisce la sua corsa cappottandosi: uomo di circa 35 anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico poco dopo la mezzanotte del 22 settembre per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato in via Freschi, nel territorio comunale di Sesto al Reghena.

Dopo la chiamata di aiuto al 112, sul posto sono arrivate un’ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento, l’automedica proveniente da Pordenone e l’elisoccorso. Arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato trasportato privo di sensi in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.