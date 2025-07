Sfida basket Over 65 Metalab a Piancavallo

PIANCAVALLO – Alla presenza del Sindaco di Aviano Paolo Tassan Zanin e con la straordinaria partecipazione del duo comico i Papu si è tenuta preso il Palasport di Piancavallo una sfida cestistica dai toni amichevoli e goliardici fra ex giocatori di varie categorie con la denominazione di Over Metalab che ricalca e ridisegna la storica Over Age alla quale si sono nel tempo aggiunti nuovi innesti anche per dare la giusta, meritevole e onorata continuità.

Un incontro seguito pure dai familiari con i quali la serata ha avuto un entusiastico e conviviale fuori programma presso il locale le Ronciade.

Ancora una volta Piancavallo e coloro che gestiscono questo luogo montano turistico sportivo hanno saputo offrire accoglienza, disponibilità e grande coesione nella condivisione di progetti sportivi ad ampio respiro e con diverse attività e discipline.

Stefano Boscariol