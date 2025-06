Stefano “Bibi” Boscariol è il nuovo fiduciario Coni per il Sacilese

SACILE – È Stefano Boscariol, per tutti “Bibi”, il nuovo volto del Coni per Sacile e per un ampio territorio che comprende anche Fontanafredda, Aviano, Polcenigo, Caneva e San Quirino. A nominarlo è stato il delegato provinciale Dorino De Crignis, impegnato nella riorganizzazione della struttura dopo la scomparsa dello storico dirigente Giancarlo Caliman, avvenuta lo scorso gennaio.

Boscariol sarà uno dei sette fiduciari incaricati a livello provinciale: un segnale concreto di rinnovamento per il mondo dello sport dilettantistico, sempre più bisognoso di figure di riferimento sul territorio.

Il compito del fiduciario, come spiega lo stesso Boscariol, non si limita alla rappresentanza istituzionale. Al centro dell’incarico c’è la promozione dell’attività sportiva come strumento di salute e coesione sociale, con un occhio di riguardo alle scuole, “luogo naturale” dove far crescere una nuova cultura sportiva. «Il Coni vuole tornare a essere vicino al territorio, in maniera concreta – spiega Boscariol –. Credo che il mio background abbia pesato nella scelta di De Crignis: anni di esperienza sul campo, in palestra e nella gestione degli impianti».

Conosciuto per il suo lungo impegno nella pallacanestro, Boscariol ha indossato molte maglie nel corso della sua carriera, dalle giovanili della Romolo Marchi alla Postalmobili, passando per Amici del Basket, Cordenons, Fiume Veneto, Aviano e Porcia. Ma è nella gestione delle strutture sportive che ha consolidato una competenza preziosa: Palamicheletto, il palazzetto di Piancavallo, gli impianti del Don Bosco, San Quirino e il Polisportivo De Marchi sono solo alcune delle realtà che ha contribuito a far funzionare.

Nonostante oggi viva a Orsago, Boscariol mantiene un legame forte con Sacile, dove collabora anche come giornalista nella comunicazione di LSM, la società comunale che si occupa della manutenzione degli impianti sportivi. All’amico e collaboratore della testata “Bibi” le congratulazioni della redazione di pordenoneoggi.