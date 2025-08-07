Tennis, Atp Challenger Cordenons: ai quarti Neumayer e Taberner. Nessun italiano

CORDENONS – Non ci saranno giocatori italiani nei quarti di finale della 22° edizione dell’Atp Challenger 75 Cordenons Acqua Maniva Tennis Cup, torneo dotato di un montepremi di 100mila dollari, che si disputa sui campi in terra battuta dell’Eurosporting.

L’ultimo rappresentante in chiave azzurra Gabriele Piraino è infatti uscito nel tardo pomeriggio al secondo turno al cospetto dell’austriaco Lukas Neumayer (testa di serie numero 4) con il punteggio di 64 62. Il 21enne tennista palermitano, davanti a una buona cornice di pubblico presente sulle tribune del centrale, è partito di slancio scappando sul 41, l’austriaco a quel punto ha alzato il proprio livello di gioco e ha infilato un parziale di cinque giochi consecutivi. Nella seconda frazione Neumayer non ha concesso più nulla Piraino che ha dovuto alzare bandiera bianca sul definitivo 62.

Il primo a staccare il pass per i quarti di finale di questa intensa giornata dedicata al completamento del secondo turno è stato il peruviano Gonzalo Bueno (n.294 Atp) che si è imposto 64 76 sul britannico Jay Clarke (testa di serie numero 7). Il 21enne sudamericano ha confermato l’ottimo stato di forma delle ultime settimane, nelle quali ha vinto anche il challenger 75 di Liberec, mostrando maggiore solidità da fondo campo e freddezza nei punti decisivi del confronto. Unica eccezione sul finire del secondo set quando non ha sfruttato un match point sul 52, venendo raggiunto sul 5 pari. La soluzione al tie-break ha finito comunque per premiare Bueno, che si conferma uno dei giocatori più “on fire” del circuito challenger su terra battuta.

Conquista i quarti di finale l’argentino Nicolas Kicker (n.332 Atp) che al termine di una sfida durata circa 3 ore, supera 63 46 76 l’ucraino Oleg Prihodko. Il tennista albiceleste partito dalle qualificazioni continua così la sua marcia nel torneo friulano dopo i quarti di finale raggiunti a Bunschoten e Tampere sempre di livello 75. L’incontro è stato vissuto su lunghi scambi da fondo campo che hanno visto prevalere Kicker nonostante le tre chance sprecate sul 54 e servizio Prihodko.

Nel match serale Carlos Taberner (numero 1 del seeding friulano) non tradisce le attese e supera per 62 63 in un derby il connazionale Max Alcala Gurri, proveniente dalle qualificazioni. Un punteggio fin troppo severo per il più giovane dei due spagnoli che ha dato parecchio filo da torcere a finalista di Umago, chiamato in alcuni casi agli straordinari per aggiudicarsi i punti decisivi per portare a casa il match.

Da domani (VENERDÌ 8 AGOSTO) e fino alla finale del tabellone di singolare in programma DOMENICA 10 AGOSTO, l’ingresso sulle tribune del CAMPO CENTRALE sarà a pagamento con biglietti numerati per fila e posto, acquistabili con prevendita ticket online e/o direttamente sul posto.

TUTTE LE PARTITE DEL TORNEO SARANNO TRASMESSE IN DIRETTA STREAMING SU HTTPS://TENNIS.EURO-SPORTING.IT/LIVE-STREAM-ATPCHALLENGER24/.

RISULTATI SECONDO TURNO TABELLONE SINGOLARE:

Gonzalo Bueno (PER) b. [7] Jay Clarke (GBR) 64 76

[Q] Nicolas Kicker (ARG) b. [Alt] Oleg Prihodko (UKR) 63 46 76 (3)

[4] Lukas Neumayer (AUT) vs [WC] Gabriele Piraino (ITA) 64 62

[1] [WC] CARLOS TABERNER (ESP) B. [Q] MAX ALCALA GURRI (ESP) 62 63