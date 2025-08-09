Tennis: Atp Challenger Cordenons, finale tra Lajovic e Neumayer

CORDENONS – Sarà tra l’austriaco Lukas Neumayer, testa di serie numero 4 e il serbo Dusan Lajovic, testa di serie numero 2, la finale della 22° edizione dell’Atp Challenger 75 Cordenons, dotato di un montepremi di 100mila dollari.

La sorpresa è arrivata nella seconda semifinale dove lo spagnolo Carlos Taberner, testa di serie numero 1 in tabellone grazie a una wild card concessa dagli organizzatori, è stato sconfitto dall’austriaco Lukas Neumayer (n.170 Atp) che bissa così la finale conquistata nel 2023, quando venne sconfitto da Matteo Gigante.

Taberner è apparso decisamente scarico rispetto agli standard di gioco ai quali aveva abituato nel corso delle ultime settimane e non hai mai dato l’impressione di poter impensierire il 23enne di Salisburgo che ha dominato letteralmente l’incontro con le sue accelerazioni ficcanti da fondo campo. Il Triveneto pare essere terra di conquista per Neumayer dal momento che nello scorso mese di maggio, aveva conquistato la finale nel challenger 75 di Vicenza.

La prima semifinale ha visto invece il successo del serbo Dusan Lajovic, testa di serie numero 2 del seeding friulano, che rispettando i favori del pronostico si è imposto 62 62. Il 36enne di Belgrado ha giocato una partita praticamente perfetta dall’inizio alla fine, concedendo le briciole all’ex top 70 del mondo, costretto a remare da fondo campo con le energie residue rimaste dopo le maratone tennistiche dei turni precedenti. Torneo comunque positivo per il 34enne di Muhlacker, in tabellone grazie al ranking protetto, che sembra poter tornare su livelli accettabili dopo essere rientrato da poco dall’ennesimo grave infortunio della carriera. Per Lajovic è la seconda finale stagionale dopo quella conquistata nel 125 di Sassuolo, l’undicesima in carriera nel circuito cadetto.

Nel tabellone di doppio successo di Andrew Paulson/Michael Vrbensky della Repubblica Ceca che si sono imposti sulla coppia boliviana Dario Arias/Murkel Dellien, con il punteggio di 64 62. Una sfida praticamente mai in discussione se non nelle fasi iniziali del primo set, quando i sudamericani si erano portati avanti sul 31, prima di subire la maggiore potenza della coppia ceca.

Domenica 10 agosto alle 18 sul campo centrale SerenaManiva, intitolato all’indimenticato Edi Aldo Raffin, si vivrà l’atto conclusivo dell’Atp Challenger 75 Cordenons, che giunge al termine di due settimane intense di tennis iniziate con l’Itf da 60mila dollari, vinto da Nuria Brancaccio.

SEMIFINALI TABELLONE SINGOLARE:

[2] Dusan Lajovic (SRB) b. Cedrik-Marcel Stebe (GER) 62 62

[4] Lukas Neumayer (AUT) b. [1] [WC] Carlos Taberner (ESP) 61 63

FINALE DOPPIO:

Andrew Paulson (CZE) / Michael Vrbensky (CZE) b. Boris Arias (BOL) / Murkel Dellien (BOL) 64 62