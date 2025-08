Tennis: Itf Cordenons, dopo 7 anni un italiana, Brancaccio, vince il torneo

CORDENONS – Dopo 7 anni un’italiana torna a griffare l’albo d’oro dell’Itf Cordenons W75 Acqua Maniva-SerenaWines Tennis Cup Internazionali del Friuli Venezia Giulia, dotato di un montepremi da 60mila euro.

A riuscire nell’impresa è stata Nuria Brancaccio, 24enne di Torre del Greco, che ha sconfitto nella finale disputata causa pioggia sui campi indoor dell’Eurosporting Cordenons, la slovena Veronika Erjavec per 62 61. Dicevamo della pioggia grande protagonista della giornata che ha permesso di concludere soltanto la finale del doppio, prima che un violento acquazzone si abbattesse sul circolo friulano impedendo la disputa dell’atto conclusivo sul centrale.

Tornando a disquisizioni meramente di campo la sfida odierna non ha avuto storia, la Brancaccio ha disposto a proprio piacimento dell’avversaria incapace di trovare qualsivoglia contromisura per fermare l’azzurra. La tennista campana ha dimostrato di attraversare un ottimo momento di forma vidimato dai due titoli nel circuito Itf e dalla finale conquistata nel W75 Bucarest, prima della vittoria odierna

Nel tabellone di doppio successo per la coppia taipeana/thailandese formata da En Shuo Liang/Peangtram Plipuech sul binomio della Repubblica Ceca Karolina Kubanova/Aneta Laboutkova con il punteggio di 6-4 6-2. Dopo un inizio complicato sotto per 3-0, le asiatiche hanno ingranato le marce alte infilando un parziale di sei games a uno e da lì in avanti non c’è più stata storia fino alla fine della sfida.

Nel frattempo cresce l’attesa per l’inizio della 22° edizione dell’Atp Challenger 75, dotato di un montepremi da 100mila euro, che prenderà il via da domani con gli incontri di qualificazione (domenica 3 agosto).

Dando un’occhiata all’entry list del tabellone principale da evidenziare la presenza del 36enne serbo Dusan Lajovic, ex top 25 del ranking Atp, che vanta due successi nel circuito in carriera e una finale nel Masters 1000 di Montecarlo edizione 2019, quando venne sconfitto da Fabio Fognini. Torna sui campi in mattone tritato dell’Eurosporting l’austriaco Lukas Neumayer finalista nel 2023 quando si inchinò a Matteo Gigante. Da seguire con interesse l’ungherese Zsombor Piros (n.166 Atp) non nuovo alle latitudini friulane.

Guardando in casa Italia da tenere in considerazione la presenza di Stefano Travaglia e Federico Arnaboldi, due giocatori che sulla terra battuta potrebbero recitare un ruolo non secondario in questo torneo.

Nel frattempo sono state definite le wild card del tabellone principale e qualificazioni.

Per quanto riguarda il main draw spicca il nome dello spagnolo Carlos Taberner (n.84 Atp) recente finalista nell’Atp 250 di Umago e protagonista della finale della passata edizione del torneo, presente grazie a una wild card concessa dagli organizzatori. Gabriele Piraino (N.411 Atp) e Carlo Alberto Caniato (n.629 Atp) sono i due inviti designati dalla Fitp per il main draw.

Nelle quali le wild card dell’organizzazione sono andate a Pietro Romeo Scomparin che si allena all’Eurosporting Treviso e Andrea Balestrieri 18enne laziale. Per il tabellone cadetto gli inviti della Fitp sono stati assegnati agli italiani Jannis Miletich e Pietro Pampanin.